Gastronomie «Ztrinke, chli Kunst und Zämesii»: Mit der Kunst-Stobe hat Herisau einen neuen Treffpunkt Ira Brander bewirtet in ihrem Atelier an der Bahnhofstrasse auch Gäste. Daneben engagiert sich die gebürtige Russin für Geflüchtete aus der Ukraine.

Ira Brander in ihrem Atelier, das gleichzeitig als Gaststätte dient. Bild: Karin Erni

Direkt bei der provisorischen Bushaltestelle an der Bahnhofstrasse in Herisau stehen seit einigen Wochen Tischchen und Stühle auf dem Trottoir. «Ztrinke, chli Kunst und Zämesii», ist auf handgemachten Kärtchen zu lesen. Drinnen im Lokal findet sich antikes Mobiliar bunt gemischt – auch einige alte Nähmaschinen dienen als Tische. Etwas abseits steht ein Maltisch mit allerlei Utensilien darauf. In ihrer «Kunst Stobe» betätigt sich Ira Brander als Gestalterin von Bildern und allerlei Dekoartikeln. Im neuen Lokal kann sie nicht nur ihrem Hobby frönen, sie empfängt auch Gäste auf einen Kaffee oder Tee. Auf der Schiefertafel stehen zudem Bier, Wein und einige Drinks. «Normalerweise sind auch selbstgebackene Kuchen zum Kaffee erhältlich. Doch, solange das Wetter heiss ist, serviere ich lieber Glace», sagt Brander lachend. Sie könnte sich auch vorstellen, im Lokal kleinere Konzerte stattfinden zu lassen.

Atelier, Ausstellungsraum und Café

Die gebürtige Russin ist mit einem Herisauer Schreiner verheiratet. Zusammen hätten sie die Möbel auf einer Auktionsplattform gekauft und restauriert. «Ich war schon immer kreativ und habe gerne gemalt», sagt die studierte Bauingenieurin. «Am Anfang waren es meist persönliche Geschenke.» Für die «Advents Stobe» in der Herisauer Chäshalle habe sie später kleine Tierporträts auf Baumscheiben angefertigt, so Brander. «Immer wieder wollten Besucher diese kaufen, also habe ich zusätzliche gemalt, doch auch die waren bald wieder weg.» Früher habe sie in der Familienwohnung gearbeitet. «Dadurch war immer alles vollgestellt mit meinen Werken. Heute bin ich froh, dass ich genügend Platz zum Malen und Ausstellen habe.» Am Morgen sei es meist ruhig und nur wenige Leute kehrten bei ihr ein, so Brander. «Dann kann ich mich gut auf die Malerei konzentrieren.» Ein freundlicher Mops namens Stuart leistet ihr dabei Gesellschaft. Er begrüsst Neuankömmlinge mit einem Nasenstubser und legt sich dann wieder ruhig auf sein Plätzchen beim Eingang.

Im Moment hängen noch ihre eigenen Bilder im Lokal. Es handelt sich um detailgetreu gemalte Motive aus dem Alpstein. Das sei aber nur vorübergehend, so Brander. «Ich möchte später auch unbekannten Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform für Ausstellungen bieten.»

Ukrainische Spezialitäten an «Usegstuehlet»

Sie sei durch den Krieg in der Ukraine erschüttert worden, sagt Ira Brander. «Ich war mitten in den Vorbereitungen zur Ladeneröffnung, als das passierte.» Sie wolle nun mit ihrer Tätigkeit den Betroffenen so viel wie möglich helfen, so die Gastgeberin. So unterstützt sie Geflüchtete mit Übersetzungen und gibt ihnen Tipps für die Integration.

Ihr Engagement für die Ukraine findet am Herisauer «Usegstuehlet» seinen vorläufigen Höhepunkt: Am 27. August werden Geflüchtete aus der Ukraine Gerichte aus ihrer Heimat zubereiten. Nicht fehlen dürfe dabei natürlich die berühmte Randensuppe Borschtsch und Wareniki, pikant oder süss gefüllte Teigtaschen, so Brander. «Der gesamte Erlös wird zu Gunsten der Ukrainerinnen und Ukrainer entweder im Land oder in der Schweiz verwendet.»