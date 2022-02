Gastronomie Vom Luxus- ins Boutiquehotel: Johannes Sommer ist neuer Gastgeber im «Bären» Gonten Der Innerrhoder Unternehmer Jan Schoch plant mehrere Erweiterungen seines Hotelbetriebs. Um für die Herausforderungen gewappnet zu sein, hat er den bisherigen Leiter Beherbergung zum Geschäftsführer ernannt.

Johannes Sommer hat sich im Appenzellerland gut eingelebt. Bild: Karin Erni

Beim Boutiquehotel Bären in Gonten geht es vorwärts: Bagger brechen derzeit einen Teil des gegenüberliegenden «Löwen» ab, der zum selben Unternehmen gehört. In den kommenden Monaten wird das Gebäude mit Saal und Hotelzimmern in Elementbauweise neu erstellt. Auch bei der geplanten Erweiterung auf der Nordseite ist man einen Schritt weiter: Noch diesen Monat soll der Quartierplan aufgelegt werden. Wenn alles nach Plan läuft, kann die Überbauung im Jahr 2024 realisiert werden.

Bei so vielen Veränderungen muss jemand im Betrieb die Fäden in der Hand haben. Besitzer Jan Schoch hat daher per 1. Januar Johannes Sommer zum Gesamtleiter befördert. Bereits seit letztem Sommer war der ausgebildete Hotelfachmann Leiter Beherbergung des Unternehmens und bildete gemeinsam mit Jürgen Schmid und Hans Rhyner die Geschäftsleitung.

Fasziniert von der Luxushotellerie

Johannes Sommer kennt sich aus in der Hotellerie. Er ist im deutschen Lörrach aufgewachsen. Der Weg ins Gastgewerbe sei vorprogrammiert gewesen, sagt der 35-Jährige.

«Die berufliche Laufbahn meines Vaters begann als Koch und auch in der Familie wurde gerne gemeinsam gekocht. Das gemeinsame Essen hatte einen hohen Stellenwert in der Familie.»

Mit 17 Jahren hat er das Elternhaus verlassen und eine Lehre zum Hotelfachmann im Fünfsternehotel Colombi in Freiburg im Breisgau absolviert. «Als junger Mann war ich fasziniert von der Luxushotellerie und wollte unbedingt meine Ausbildung in einem solchen Betrieb machen», sagt Sommer. Danach wechselte er ins Brenners Parkhotel in Baden-Baden, wo er erste Erfahrungen im Eventmanagement sammeln konnte. 2010 wechselte er in die Schweiz ins Businesshotel Park Hyatt nach Zürich. «Erstmals in einer richtigen Stadt zu arbeiten, war aufregend», erinnert er sich. Auch habe er dort die amerikanische Unternehmenskultur kennen und schätzen gelernt. «Wir konnten von zahlreichen Benefits und Austauschmöglichkeiten profitieren.» Danach ging es ins zur «Giardino»-Gruppe gehörenden «Atlantis» in Zürich.

Doch dann kam Corona und es folgte eine Massenentlassung. Johannes Sommer fand eine Stelle als Abteilungsleiter im KKL, dem Kultur- und Kongresszentrum Luzern. Doch auch hier führte die Pandemie zu Kurzarbeit. Er habe die Zeit genutzt, um mit seiner Lebenspartnerin ein eigenes Tortengeschäft zu gründen, sagt er lachend. «Es kam zwar nie richtig zum Fliegen, war aber sehr lehrreich.» Seine Partnerin hat nun die eigens kreierte Schokoladenlinie mit Einflüssen des Appenzellerlandes für den «Bären» kreiert, welche Gäste bei Anreise auf dem Zimmer als Willkommensgeschenk erhalten und auch vor Ort gekauft werden können.

Chef ist «Mädchen für alles»

Im «Bären» hätten ihn ganz neue Herausforderungen erwartet, so Johannes Sommer. «Hier bin ich manchmal auch Hauswart und muss selbst nach der Heizung schauen. Oder ich helfe im Service aus, wenn Personal plötzlich ausfällt.» Dafür sei er nahe bei den Leuten und könne schnell agieren, wenn irgendwo der Schuh drückt.

«Mein Ziel ist, dass sich jeder Mitarbeiter wie ein Gastgeber verhält. Dass man vom Zimmermädchen lächelnd begrüsst wird, ist genauso wichtig wie ein schönes Zimmer oder eine imposante Wellnessanlage.»

Im «Löwen», der im Oktober eröffnet werden soll, sind nebst privaten und geschäftlichen Anlässen auch kulturelle Events im Bereich Appenzeller Brauchtum und Tradition geplant. Das Personal werde er schrittweise aufstocken, sagt Johannes Sommer. «Wir konnten glücklicherweise das benachbarte Mesmerhaus mieten, um Zimmer für Saisonniers anbieten zu können.» Am «Bären» gefällt ihm der Charakter des Boutiquehotels. «In solch authentischen Häusern mit Geschichte mache ich auch privat gerne Ferien.» Seinen Wohnsitz habe er bereits ins Appenzellerland verlegt, sagt Sommer. «Ich wandere gerne und fahre Ski, daher fühle ich mich hier zu Hause.»