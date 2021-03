Gastronomie im Lockdown «Das Angebot kommt zu spät»: Weshalb die Büezerbeiz «Adler» in Herisau floppt Das Speiserestaurant Adler in Herisau ist in normalen Zeiten jeden Mittag gut gefüllt. Als Betriebskantine für Berufstätige hingegen bleibt der Erfolg bis jetzt mässig.

Damit sich der Aufwand lohnt, bietet Hans Oertle zusätzlich Take-away an. Bild: Karin Erni

Seit gut einer Woche dürfen Restaurants in Appenzell Ausserrhoden am Mittag als Betriebskantinen für Berufstätige im Ausseneinsatz öffnen. Auch Hans Oertle vom «Adler» in Herisau hat sich entschieden, bei der Öffnung mitzumachen. Er sei weit herum der einzige, so der gelernte Koch:

«Im ganzen Kanton gibt es derzeit nur vier solche Büezerbeizen.»

Um das dafür erforderliche Schutzkonzept erfüllen zu können, hat er die Tische im Gastraum entsprechend umgestellt. Öffnen darf er lediglich werktags von 11 bis 14 Uhr. Zu den Branchen, die bewirtet werden dürfen, gehören Mitarbeitende aus Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft, Bau- und Strassenarbeiter, Handwerker und Berufstätige im Montageservice. Die Gäste müssen von ihrem Arbeitgeber vorgängig schriftlich bei der jeweiligen «Betriebskantine» angemeldet werden. Die Konsumation erfolgt sitzend und für nicht-sitzende Gäste gilt eine Maskentragpflicht. Die Kontaktdaten sind von allen Personen zu erheben und während 14 Tagen aufzubewahren. «Ziemlich viel Bürokratie», findet der Wirt.

Andrang hält sich in Grenzen

Das Angebot werde bisher nur mässig genutzt, sagt Hans Oertle. «10 bis 15 Mittagessen konnten wir pro Tag verkaufen. Vorher waren es jeweils 60, an bestimmten Tagen sogar bis zu 100.» Eigentlich komme die Idee zu spät, gibt er zu bedenken. «Der Mensch ist nun einmal ein Gewohnheitstier und die meisten Werktätigen haben sich in den letzten Monaten angewöhnt, sich selbst irgendwo zu verpflegen.» Und um Werbung für das neue Angebot zu machen, seien die zu erwartenden Umsätze zu gering.

Hans Oertle bietet je ein Tagesmenu mit und ohne Fleisch an. Daneben gibt es die Adler-Klassiker Schnitzel oder Wurstsalat mit Pommes frites. Damit sich das Vorbereiten und Kochen der Speisen überhaupt lohnt, hat er zusätzlich einen Take-away eingerichtet. Die Kunden rufen vorher an und können das Bestellte anschliessend ohne grosse Wartezeiten abholen. Das Geschäft lohne sich kaum, so der Gastronom:

«Doch es ist besser, als tatenlos herumzusitzen.»

Er hofft auf die baldige Öffnung der Terrassen. «Wir haben unsere bereits hergerichtet, damit wir sofort bereit sind, wenn die Erlaubnis kommt.» Das gäbe ihm etwas mehr Spielraum, so Oertle. «So können allenfalls Gäste, die nicht für die Büezerbeiz berechtigt sind, trotzdem bei uns zu Mittag essen.» Noch lieber wäre ihm allerdings, die Massnahmen würden komplett eingestellt. «Wer öffnen will, soll das dürfen.»

Er komme mit den verschiedenen Entschädigungen gut über die Runden, sagt Oertle. «Doch als Arbeitgeber sitzt man auf vielen Fixkosten, die durch die Hilfen nicht abgedeckt sind.» Auch seien die Leistungen aus dem Corona-Erwerbsersatz noch nicht eingetroffen, weil die Sozialversicherung Gastrosocial aufgrund des grossen Arbeitsanfalls stark im Rückstand ist. «Man muss sich selber wehren, sonst passiert nichts. Ich hoffe, meine Gäste schätzen unser Engagement und kommen nach dem Lockdown wieder gern zu uns.»