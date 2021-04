Gastronomie Einer der dienstältesten Wirte feiert Jubiläum: Hanspeter Jüstrich ist seit 50 Jahren im «Wilden Mann» in Walzenhausen Seit 50 Jahren Wirt, seit 63 Jahren Koch und kürzlich 80 Jahre alt geworden: Hanspeter Jüstrich hält dem «Wilden Mann» seit einem halben Jahrhundert die Treue und sorgt dafür, dass dieser Treffpunkt nicht auch noch verschwindet.

Wirt und Koch Hanspeter Jüstrich führt das am östlichen Rande der Gemeinde Walzenhausen gelegene Restaurant Wilden Mann seit einem halben Jahrhundert. Bild: Peter Eggenberger

In den 1950er-Jahren wurden in Walzenhausen fast 40 Restaurants gezählt. Sie sind fast alle verschwunden, und allein im Ortsteil Platz, zu dem der «Wilden Mann» gehört, ist annähernd ein Dutzend angeschriebener Häuser geschlossen worden. Noch immer aber gibt es den «Wilden Mann» an der Auerstrasse, den Hanspeter Jüstrich im Frühling 1971 von Familie Brugger erworben hat. Vorausgegangen waren intensive Lehr- und Wanderjahre in der weiten Welt.

Auf Ozeanriesen tätig

Nach der Ausbildung zum Koch im renommierten Café de la Paix in Bern setzte Hampi Jüstrich seine Berufskenntnisse auf Ozeanriesen ein, die ihn nach Südamerika, China, Kanada, Finnland und weitere ferne Destinationen führten. Zurück in der Heimat übernahm er ab 1970 das Hotel-Restaurant Rosenberg als Pächter, bis dann der Kauf des «Wilden Mann» die Selbständigkeit ermöglichte. Zusätzlich zur Arbeit im eigenen Betrieb wirkte er in der Schweizer Armee immer wieder als Küchenchef.

Nachdem am 2. April 1987 der «Wilden Mann» Opfer einer Feuersbrunst geworden war, nahmen Hanspeter Jüstrich und seine Gattin Trudi zielstrebig und mutig den Wiederaufbau an die Hand. Bei dieser Gelegenheit konnte eine neue Gartenterrasse mit direktem Zugang und wohltuenden Ausblicken ins Grüne realisiert werden. Nach dem Tod der Wirtsfrau wird der jubilierende Wirt heute von Lore Büchler tatkräftig unterstützt. Nach wie vor zeichnet sich der «Wilden Mann» durch ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus, und Stammgäste als auch Passanten schätzen das Restaurant als sicheren Wert.