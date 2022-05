Gastronomie Die «Linde» setzt sich die Krone auf: Adrian Höhener und sein Heidler Team übernehmen den Wolfhäldler Gastronomiebetrieb definitiv Da das Hotel Linde Heiden derzeit umgebaut wird, wirtet das «Linde»-Team aus Heiden seit Januar in der «Krone» Wolfhalden. Nach einem kurzen Unterbruch wird der Gasthof per August definitiv von der Heidler Genossenschaft gepachtet.

Wolfhaldens Gemeindepräsident Gino Pauletti, Gemeinderat Daniel Lindner, Geschäftsführer Adrian Höhener und Genossenschaftspräsident Helmut Kobelt freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit. Bild: PD

«Gekommen, um zu bleiben!», heisst es neu auf der Website der «Krone» Wolfhalden. Am Freitag haben die Genossenschaft Linde Heiden und der Gemeinderat Wolfhalden mitgeteilt, dass ein neuer Pachtvertrag ab August abgeschlossen wurde. Am 22. Mai wird der Gasthof Krone zwar vorübergehend seine Türen schliessen, aber nur, um ab August unbefristet unter der Leitung der Genossenschaft Linde definitiv wieder zu öffnen.

Lange Pächtersuche endet

Geschäftsführer Adrian Höhener sagt:

«Wir haben seit der Eröffnung im Januar viel Wohlwollen gespürt und positive Rückmeldungen erhalten.»

Mit seinem Team geniesst Höhener seit Anfang Jahr Gastrecht in Wolfhalden. Dies weil das Hotel Linde in Heiden umfassend saniert wird. Ursprünglich war die Wiedereröffnung der «Linde» per 1. Mai geplant. Aufgrund von Bauverzögerungen konnte dieser Termin nicht eingehalten werden. Die temporäre Pacht der «Krone» wurde bis zum 22. Mai verlängert. Parallel dazu habe die Genossenschaft Linde ihr Interesse bekundet, den traditionsreichen Gasthof langfristig zu betreiben. Damit stiess sie beim Gemeinderat Wolfhalden auf offene Ohren, hatte dieser doch lange nach neuen Pächtern für die «Krone» gesucht. Anfang der 1980-Jahre kaufte die damalige Bürgergemeinde die Liegenschaft. Nach Aufhebung der Bürgergemeinde ging die «Krone» in den Besitz der Gemeinde Wolfhalden über.

Vor dem Gastspiel der «Linde» war die «Krone »während rund zwei Jahren geschlossen. Die Pandemie hatte die Suche nach neuen Pächtern erschwert. Für die Gemeinde kamen nur fachlich qualifizierte Leute in Frage. Man könne es sich nicht leisten, Möchtegernwirt anzustellen, der den guten Ruf des Hauses rasch ins Gegenteil kippen liesse, sagte der Gemeindepräsident Pauletti im Herbst 2021 der «Appenzeller Zeitung».

Gasthaus Krone Wolfhalden. Bild: APZ

Gemeindepräsident Gino Pauletti spricht aufgrund der Erfahrungen mit der «Linde»-Crew von einem Lottosechser. «Es ist wichtig für das Dorf, dass es im Zentrum ein offenes Lokal gibt.» Die «Krone» werde seit Januar sowohl von Einzelgästen als auch von Vereinen gut besucht, hat Pauletti festgestellt. Und Adrian Höhener sagt: «Es ist schön, mit dem Betrieb der ‹Krone› einen Beitrag zu einem gesunden Dorfleben beitragen zu können.»

Die Betriebe ergänzen sich

Die beiden Gasthäuser würden sich gut ergänzen, sagt Höhener. In der «Krone» soll eine gutbürgerliche, eher fleischlastige Küche angeboten werden, während in der «Linde» ein Schwerpunkt auf vegetarische und vegane Gerichte gelegt wird, Fleischgerichte gebe aber ebenfalls. Auch Synergien würden genutzt, etwa indem die Vorproduktion der Speisen in Heiden erfolge. Die einfacheren Hotelzimmer würden das Übernachtungsangebot des Hotels Heiden gut ergänzen, findet der Geschäftsführer. Eine Herausforderung sei aktuell die Personalsuche mit ein Grund für die Sommerpause in der «Krone», so Höhener. Und er fügt hinzu:

«Ausserdem wollen wir mit vollem Elan die Wiedereröffnung der ‹Linde› angehen.»

Die «Linde» soll auf das Auffahrtswochenende vor dem Heiden Festival am 26. Mai etappenweise ihren Betrieb wieder aufnehmen. Zur Wiedereröffnung werden alle Restaurationen sowie etwa die Hälfte der insgesamt 20 Hotelzimmer zur Verfügung stehen. Die restlichen Zimmer sollen bis Ende Juni fertiggestellt werden.