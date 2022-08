Der Gesamtbundesrat weilte zweimal in der «Landmark»: Ungewisse Zukunft für Oberegger Traditionswirtschaft

Die diesjährige «Schulreise» des Bundesrats führte nach Schaffhausen und in den Tessin. 1981 und 1990 war das Appenzellerland das Ziel der Reise, und beide Male verbrachte der Gesamtbundesrat die Mittagspause in der traditionsreichen Wirtschaft Landmark in Oberegg. Heute steht das Haus vor einer ungewissen Zukunft, und die Zeichen des Zerfalls sind unübersehbar.