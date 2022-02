Gastronomie Das «Thai Ambiente» in Heiden feiert sein 20-Jahr-Jubiläum Als Jatupron Dörig ihr Restaurant eröffnete, war fremdländisches Essen im Appenzellerland noch kaum ein Thema. Mittlerweile hat sich die gebürtige Thailänderin eine grosse Stammkundschaft erarbeitet.

Jatupron Dörig in traditioneller Kleidung. Bild: PD

Das «Ambiente» sei wie eine Heimat für sie, sagt Jatupron Dörig Jhonkrathok, die von Stammgästen schlicht «Noi» genannt wird. Die 59-Jährige arbeitet seit dem Jahr 1996 am selben Ort. Zuerst als Angestellte im damaligen Café Ambiente an der Poststrasse 30. Seit 20 Jahren ist sie ihre eigene Chefin und seit dieser Zeit wird im «Ambiente» ausschliesslich Thaiküche serviert. «Am Anfang hatten die Gäste keine Freude an den für sie neuartigen Gerichten und Geschmäckern», erinnert sich die Gastgeberin. «Doch die meisten kamen wieder, wenn sie das Essen einmal probiert hatten.»

In all den Jahren habe sich nie jemand beklagt bei ihr, so Dörig. «Ausser einmal fand ein Gast, es dauere zu lang, bis das Essen auf dem Tisch steht.» Mittlerweile habe sich der Betrieb so gut etabliert, dass bereits die Kinder der ersten Gäste wieder bei ihr einkehren, so Dörig. «Manche Familien feiern sogar ihre Feste bei mir. Ich habe Stammgäste aus der ganzen Ostschweiz, die den Weg nach Heiden auf sich nehmen, um hier thailändisch zu essen.»

Curry und Ente als Favoriten

Aus insgesamt über 100 Gerichten können die Gäste im «Thai Ambiente» wählen. Nebst den bekannten Currys würden die Gäste am meisten Ente bestellen, sagt Noi Dörig. Das Geflügel wird hier knusprig gebraten und mit einer Sauce nach Wahl serviert. Die Coronapandemie habe sie gut gemeistert, sagt die Gastgeberin. «Ich habe im Lockdown angefangen, Take-Away-Speisen anzubieten. Das hat sich sehr bewährt und wird weiterhin gern genutzt, darum führe ich den Service weiter.»

Zudem hätten durch den Abholservice zahlreiche neue Gäste ihr Lokal kennen gelernt ist sie überzeugt. Ihr Ziel sei es, sich stets weiterzuentwickeln und zu steigern. «Neu bieten wir ein 5-Gang-Menu mit einem Querschnitt durch die Thaiküche an, das ist sehr beliebt bei den Gästen.»

Noi Dörig geht selbst gerne auswärts essen, um sich inspirieren zu lassen. Am liebsten geniesst sie dann italienische oder Schweizer Gerichte. In ihrer Küche legt sie Wert auf Authentizität und lässt jede Woche alle Zutaten sowie die Blumendekorationen frisch aus Thailand einfliegen. Die Currypasten und Saucen werden von A bis Z selbst hergestellt. Einzig bei der Schärfe werden Kompromisse gemacht, denn so viel Chili, wie die Thailänder verwenden, vertragen Schweizer Gaumen in der Regel nicht.

Ihr 20-Jahr-Jubiläum feiert Noi Dörig heute Freitag mit ihren Stammgästen. Im Säli im oberen Stock wird ein Buffet aufgebaut, unten spielt eine Thai-Band. Ans Aufhören denkt die fröhliche Thailänderin nicht im geringsten: «Ich liebe meine Gäste. Solange es geht, führe ich das Restaurant weiter.»