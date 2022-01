Gastronomie Aussergewöhnliches Miteinander im Vorderland: «Linde» Heiden übernimmt «Krone» Wolfhalden Lange Zeit blieb die «Krone» in Wolfhalden geschlossen. Nun kehrt Leben in das Vorderländer Gasthaus zurück. Ab dem 7. Januar wirtet das Team der Heidler «Linde» darin. Für den Küchenchef ist es eine Rückkehr.

«Linde»-Geschäftsführer Adrian Höhener (rechts) freut sich gemeinsam mit Küchenchef Markus Steger über die vorübergehende Übernahme der Wolfhäldler «Krone». Bild: PE

Seit längerer Zeit ist der Landgasthof Krone in Wolfhalden geschlossen, nachdem die Suche nach einem kompetenten Wirt bis jetzt ergebnislos verlaufen ist. Ab dem 7. Januar aber ist das Haus wieder voll zugänglich, übernimmt doch das Team von der «Linde», Heiden, die Führung der «Krone». Grund für den Deal ist der Totalumbau und damit die bis April befristete Schliessung der «Linde». «Wir sind glücklich über diese einzigartige Lösung, kann doch so unsere Belegschaft nahtlos weiterbeschäftigt werden», freut sich Adrian Höhener, Geschäftsführer des Hotel-Restaurants Linde.

Mit von der Partie ist mit Küchenchef Markus Steger ein altbekannter Wolfhäldler, führte er doch vor seinem Wechsel zur «Linde» die sich in Gemeindebesitz befindliche «Krone». Bleibt zu wünschen, dass sich in dieser Phase des Übergangs auch für den Gastbetrieb in Wolfhalden ein definitives Pachtverhältnis aufgleisen lässt.