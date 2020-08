Gamswild im Alpstein leidet unter Gamsblindheit – Gamsjagd wird ausgesetzt Beim Gamswild im Alpstein ist Gamsblindheit festgestellt worden. Die Tiere brauchen Ruhe und Schonung. Die Gamsjagd 2020 wird daher ausgesetzt.

Ein erkranktes Tier im Alpstein. Bild: PD

(pd/lim) Das Gamswild im Alpstein ist gebietsweise an einer schweren Form der Gamsblindheit erkrankt. Die Augenkrankheit könne unterschiedliche Krankheitsverläufe nehmen, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons Appenzell Innerrhoden. In einigen Fällen könne sich eine Bindehautentzündung zu einer vorübergehenden Hornhautentzündung verschlimmern, bis hin zur irreversiblen Erblindung nach Hornhautdurchlöcherung und dem «Auslaufen» der Augen.

Da sich die befallenen Tiere im alpinen Gelände nicht mehr oder nur noch schwer orientieren können, sei die Fortbewegung und somit auch die Futtersuche nur eingeschränkt möglich, heisst es weiter.



Ruhe und Schonung ist wichtig

Im Sinne des Tierschutzes werden Tiere, die das Augenlicht unheilbar verloren haben, durch die Wildhut erlegt. Für Tiere, bei denen Heilungschancen bestehen, ist es wichtig, dass sie im Bestand bleiben können. Der Kanton schreibt:



«Diese Tiere bilden eine bessere Immunität gegen den Erreger und sind somit besonders wertvoll für den künftigen Gamsbestand.»

Für das Gamswild im Alpstein sei bis auf weiteres, Ruhe und Schonung das oberste Gebot. Die Standeskommission bittet darum, sich dem Gamswild nicht zu nähern, um Störungen möglichst zu vermeiden. Sie hat zudem entschieden, die Gamsjagd für das Jagdjahr 2020 auszusetzen.