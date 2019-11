Gais will Steuersenkung ab 2021 ins Auge fassen Der Gaiser Voranschlag 2020 sieht ein Defizit von rund 500000 Franken vor. Trotzdem ist die Finanzlage gut. Astrid Zysset

Die Gemeinde Gais verfügt über fast 12 Millionen Franken Eigenkapital. (Bild:PD)

Wie alle Ausserrhoder Gemeinden musste auch der Gemeinderat Gais einen Aufgaben- und Finanzplan (AFP) für die Jahre 2021 bis 2023 erstellen. Das tat er, und gab an der Orientierungsversammlung am Montagabend in der Mehrzweckanlage Weier einige Einblicke in das 60 Seiten umfassende Schriftstück, welches eine Grobplanung der nächsten Jahre beinhaltet. Diesem lässt sich entnehmen: Auf das Jahr 2021 könnte eine Steuerfusssenkung um 0,2 Einheiten erfolgen. Aktuell beträgt dieser 3,5 Einheiten für natürliche Personen. Wird er reduziert, spült dies jährlich fast eine halbe Million Franken weniger in die Kasse. Darum sehen die Voranschläge der Jahre 2021 bis 2023 jeweils einen Aufwandüberschuss in dieser Höhe vor. Doch Finanzverwalter Walter Schiess gab den rund 50 Anwesenden der Versammlung zu bedenken, dass, obwohl der AFP sehr detailliert erscheint, eine «Scheingenauigkeit» vorherrscht. Vieles ist erst geplant, viele Entscheide sind noch vage.

Ob die Steuerfussreduktion umgesetzt wird, ist dementsprechend ebenfalls noch unklar. Gemeindepräsident Ernst Koller rief in Erinnerung, dass mit dem Neubau des Alterszentrums demnächst eine grosse Investition ansteht. Wann genau der Bau jedoch tatsächlich realisiert wird, ist aktuell noch unklar. Käme dieser im Zeitplan des AFP 2021 bis 2023 zu Stande, wäre eine Steuerfussreduktion wohl vom Tisch, so Koller. Wann der Start der Neugestaltung des Bahnhofsareals ist, weiss Koller ebenfalls nicht. Die Planung habe begonnen, spruchreif sei aber noch nichts.

Hohe Investitionen stehen 2020 an

Der Voranschlag 2020, um welchen es an der Orientierungsversammlung eigentlich ging, gab kaum zu Diskussionen Anlass. Bei einem Gesamtertrag von 22,9 Millionen und einem Gesamtaufwand von 23,4 Millionen Franken rechnet der Gemeinderat mit einem Defizit von rund 556000 Franken. Ein Umstand, den Gais «verkraften» kann, so Schiess. Die Gemeinde kann mit fast 12 Millionen Franken Eigenkapital auf ein gutes finanzielles Polster zurückgreifen. Als Ursache für den relativ hohen Aufwandüberschuss im Voranschlag gilt eine «einmalige Kumulation von Gebäude- und Strassenunterhaltsaufwendungen», so Schiess weiter. Nettoinvestitionen von 1,3 Millionen Franken sind geplant. Genau genommen schlägt hier vor allem die Renovation der evangelischen Kirche (300000 Franken), die Sanierung des Schulhausplatzes wie auch diejenige des zweiten Teils der Zungstrasse (390000 Franken) und die Weiterführung der 2019 begonnenen Sanierung des Wohnhauses an der Gäbrisstrasse 33 (430000 Franken) zu Buche. «Da alle Sanierungen dringend sind, wollten wir keine auf nächstes Jahr verschieben», führte der Finanzverwalter aus. Auf das kommende Jahr hin wird mit einem Wachstum von rund einem Prozent bei den Steuereinnahmen gerechnet. 87 Prozent der Steuererträge stammen in Gais von natürlichen, gerade mal sechs von juristischen Personen. Eine Frage aus dem Publikum war denn auch, ob mit dem Verkauf der Klinik Gais, welcher vor ein paar Wochen bekannt wurde, Steuerausfälle drohen. Das sei wohl nicht der Fall, so Koller, da man davon ausgehe, dass die Betriebsstätte in Gais bestehen bleibt.