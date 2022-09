Gais Ofenbauer im Stress statt in Rente: Drohende Energiekrise verstärkt Nachfrage nach alternativen Heizsystemen Eigentlich wollte Erich Scheuss beruflich kürzertreten, nachdem er sein Ofenbaugeschäft im Frühjahr einem Nachfolger übergeben hatte. Doch die aktuelle Lage lässt dies nicht zu.

Der Gaiser Ofenbauer Erich Scheuss in seiner Küche, wo er sogar mit Holz kochen kann Bild: Karin Erni

«Die Nachfrage nach Öfen und Holzheizungen ist sehr gross», sagt Hafner Erich Scheuss. «Bis Ende Jahr sind unsere Auftragsbücher voll, und ein Ende des Booms ist nicht abzusehen.»

Der Gaiser hat die Ofenbaufirma vor 36 Jahren gegründet. Der gelernte Bauzeichner ist ein Quereinsteiger. Nach einer Weltreise hat er sich entschlossen, eine Zusatzlehre als Hafner zu machen. Seine Arbeit sei in all den Jahren unterschiedlich stark nachgefragt gewesen, erinnert er sich.

«Unser Geschäft lief immer antizyklisch zum anderen Gewerbe. Aber an eine so grosse Nachfrage wie derzeit kann ich mich nicht erinnern.»

Bis 2019 hat Scheuss immer einen Mitarbeiter beschäftigt und einen Lehrling ausgebildet. Im Jahr 2005 wurde ein Neubau erstellt, der neben Werkstatt und Büro ein grosses Lager bietet. «Mir war immer wichtig, alles nötige Material vorrätig zu haben. Das zahlt sich bei den derzeitigen weltweiten Lieferengpässen aus.» Das Appenzellerland sei ein guter Standort für einen Ofenbauer, so Scheuss. «Es gibt hier überdurchschnittlich viele Häuser mit Kachelöfen. Auch verfügen viele Leute noch über eigene Waldparzellen, aus denen sie ihr Brennmaterial beziehen können.» Er habe schon immer mit Holz geheizt, sagt er.

«Früher wurde ich deswegen noch belächelt. Das ist heute anders. Eine Holzheizung steht für einen nachhaltigen Lebensstil.»

Das Wohnzimmer-Cheminée in der Energiekrise als Heizung einzusetzen, würde Scheuss niemandem empfehlen: «Die Verbrennung ist schlecht, der Wirkungsgrad viel zu tief, da verpufft die meiste Wärme durch den Kamin.» Besser schneiden Öfen mit Rauchzügen und Speichermaterialien wie Schamotte, Natursteinen, Kacheln oder Lehm ab. Er selbst schwört auf Systeme mit Absorbern, bei denen ein Teil der Ofenwärme über eine Kupferleitung an den Wasserkreislauf abgegeben und via Wand- oder Bodenheizung im Haus verteilt wird. Auch Warmwasser kann so erzeugt werden. Erich Scheuss hat im neuen Zweifamilienhaus, im welchem er wohnt, zwei solche Systeme eingebaut. «In Kombination mit Solarpanels muss man nur in den Wintermonaten einfeuern, die Heizkosten liegen bei den aktuellen Holzpreisen bei etwa 1000 Franken für beide Wohnungen zusammen.»

Die Systeme eignen sich gemäss dem Fachmann auch perfekt als Ergänzung von Wärmepumpen. 25 solche Anlagen habe er schon gebaut, und alle funktionierten einwandfrei. Doch: «Es braucht jemanden, der gewillt ist, mit Holz zu heizen. Es bedeutet Zusatzaufwand.» Er selbst liebe es einzufeuern. «Es ist eine angenehme Wärme, und gerade Lehmwände bieten ein hervorragendes Raumklima und wirken feuchtigeitsausgleichend.»

Sauberkeit hängt vom Betreiber ab

Leute wie den Meteorologen Jörg Kachelmann, der gegen Holzheizungen als Luftverschmutzer wettert, kann er nicht verstehen. «Wenn eine Holzheizung gut gewartet und richtig eingestellt ist, liefert sie saubere Wärme. Das haben verschiedene Messungen bewiesen.» Holz als CO 2 -neutraler einheimischer Brennstoff sei hierzulande in genügender Menge vorhanden. Ofenbauer müssten viele behördliche Vorgaben und Auflagen bezüglich Luftreinhalteverordnung und Brandschutz einhalten. Das schwächste Glied in der Kette sei der Betreiber der Anlage, sagt Scheuss.

«Es kommt leider immer wieder vor, dass nicht nur Holz, sondern Abfälle oder sogar Windeln im Ofen verbrannt werden.»

Erich Scheuss stellt fest, dass immer weniger junge Berufsleute Ofenbauer lernen wollen. «In meinem Jahrgang waren wir noch 45 Lehrlinge. Meine eigenen Stifte hatten zum Schluss nur noch zehn Kollegen in der Berufsschule.» Dieser Fachkräftemangel mache es schwierig, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Ofenbauer sei zwar ein schönes Handwerk, aber auch anstrengend, sagt er. «Man muss oft knien, aufs Dach klettern, schwere Schamottsteine schleppen, und es ist staubig.»

Er habe gemeinsam mit Berufskollegen den Beruf mehrmals an der Bildungsmesse OBA vorgestellt, doch die Nachfrage nach Lehrstellen sei gering gewesen. Auch einen passenden Nachfolger zu finden habe gedauert, sagt Scheuss. Er fand ihn schliesslich in Lucien Perrinjaquet, der die Firma am 1. April übernommen hat. Die beiden haben nebst der Liebe zu Holzfeuerungen eine weitere Gemeinsamkeit: Der ehemalige Gymilehrer für Deutsch und Sport ist ebenfalls ein Quereinsteiger, mit einer Zusatzlehre zum Ofenbauer, wie der Beruf heute heisst. Damit wegen der grossen Nachfrage niemand allzu lange auf seinen Ofen warten muss, arbeitet Erich Scheuss bis auf weiteres im Betrieb mit.