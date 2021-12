Gais Ehemalige Leiterin des Alterszentrums Rotenwies nimmt Stellung zu den Differenzen mit dem Gemeinderat Vor rund einem Monat trennte sich der Gemeinderat Gais von der Leiterin des Alterszentrums Rotenwies – wegen unterschiedlicher Auffassung über die Führung der Institution. Dass es so weit gekommen ist, bedauert Rita Manser.

Das Alterszentrum Rotenwies in Gais: Mitte November kam es zu einem Wechsel in der Führung. Bild: PD

Am 12. November gab die Gemeinde Gais bekannt, dass Rita Manser nicht mehr Leiterin des Alterszentrums Rotenwies ist. In der Medienmitteilung hiess es, dass ihr die Führungsaufgabe per sofort entzogen worden sei.

Nun nimmt die ehemalige Zentrumsleiterin Stellung. Sie schreibt, sie habe sich mit Freude und Überzeugung dafür eingesetzt, das Alterszentrum Rotenwies zusammen mit der Kommission fürs Alter nach modernen, professionellen Gesichtspunkten zum Wohl seiner Bewohnenden und Mitarbeitenden zu führen und das Zukunftsprojekt eines neuen Alterszentrums in Gais voranzutreiben.

Weiter teilt Rita Manser mit: «Dass es zwischen mir und dem Gemeinderat nun unterschiedliche Auffassungen über die Führung des Alterszentrums Rotenwies entstanden sind, bedauere ich persönlich und beruflich sehr, zumal die ausserordentlichen Coronamassnahmen uns vor besondere Herausforderungen gestellt haben.» Sie werte es jedoch als gutes Zeichen, «dass die für das Alterszentrum Rotenwies zuständige Gemeinderätin Doris Oetiker betonte, die Trennung habe nichts mit meinen fachlichen Qualitäten zu tun».

Die Gründe der Trennung

Die Gemeinde hatte die Trennung damit begründet, dass zwischen Manser und dem Gemeinderat Gais unterschiedliche Auffassungen über die Leitung des Zentrums bestanden hätten. Die zuständige Gemeinderätin Doris Oetiker sagte damals der «Appenzeller Zeitung», es herrschten Differenzen darüber, wie das Zentrum geführt werden sollte. Dass es so weit gekommen sei, bedauerte auch Oetiker.

Der Gemeinderat Gais nimmt die jetzigen Aussagen von Rita Manser zur Kenntnis. Er verzichte aber auf eine erneute Stellungnahme, wie Doris Oetiker auf Anfrage erklärt.

Aus 25 Bewerbungen ausgewählt

Rita Manser hatte die Leitung des Alterszentrums Rotenwies in Gais vor mehr als zwei Jahren übernommen. Sie wurde laut Medienberichten aus 25 Bewerbungen ausgewählt. Manser hatte zuvor unter anderem das Alters- und Pflegeheim Watt in Reute geführt. Die Vorderländer Institution verliess sie wegen unterschiedlicher Auffassungen bezüglich Teilung der Verantwortung und Kompetenzen zwischen Heimleitung und der Altersheimkommission, wie der Gemeinderat Reute 2015 mitteilte. Dieser betonte im Communiqué die grosse Kompetenz und das Engagement von Rita Manser.