Fussball Jonglieren, dribbeln, Tore schiessen: Appenzeller Fussballtalente starten ins Stützpunkttraining Zwölf Talente haben den Sprung in den Stützpunkt Appenzellerland von Future Champs Ostschweiz geschafft. Am Mittwoch war Trainingsauftakt auf dem Sportplatz Göbsimühle in Bühler. Im wöchentlichen Zusatztraining werden die jungen Fussballerinnen und Fussballer von erfahrenen Trainern gefördert.

Zwölf Talente aus Appenzeller Fussballvereinen trainieren diese Saison im Stützpunkt Appenzellerland von Future Champs Ostschweiz. Bild: Mea McGhee

Der Ball hüpft von einem Fuss auf den anderen. Siebenmal, zehnmal. Ganz locker jongliert ein Mädchen auf dem Sportplatz Göbsimühle in Bühler. Ein paar Junioren in schwarzen Tenues testen ihre Zielfertigkeit und schiessen auf eines der Tore.

Noch hat das erste Training der Saison des Stützpunktes Appenzellerland von Future Champs Ostschweiz (FCO) nicht begonnen, dass die Kinder motiviert sind, ist aber jetzt schon ersichtlich. Einige warten etwas schüchtern mit ihren Eltern am Spielfeldrand – sie gehören dem jüngeren Jahrgang 2011 an und starten am Mittwochnachmittag in ein neues Abenteuer.

In drei Probetrainings durchgesetzt

In drei Probetrainings mit mehreren hundert Fussballtalenten aus der Ostschweiz haben sich die Zehn- und Elfjährigen mit ihrem Können für den Stützpunkt Appenzellerland von FCO empfohlen. «Ihr habt es geschafft. Ihr seid die grössten Talente aus den Appenzeller Fussballvereinen, die hier sein wollen und können», begrüsst Trainer Marco Pola die jungen Kicker. Mit Kosta Orfanidis ist er Übungsleiter des Stützpunktes Appenzellerland. Pola betont:

«Die Trainings sind anders als jene in euren Stammvereinen. Anders, nicht besser oder schlechter.»

Der Fussballnachwuchs stammt dieses Jahr aus den Vereinen Appenzell, Bühler, Heiden, Herisau, Speicher und Teufen. Zusätzlich zu den Trainings, Spielen und Turnieren in ihren Vereinen absolvieren die Teilnehmenden des Stützpunktes Appenzellerland pro Woche ein 90-minütiges Training. Hinzu kommen Turniere gegen andere Teams aus FCO-Stützpunkten sowie Hallenturniere. Dieses Jahr gibt es dafür neue Matchtenues, welche für das obligate Teamfoto sogleich angezogen werde.

Elin Knechtle, elf Jahre, FC Bühler. Bild: Mea McGhee

Nolan Widmer, zehn Jahre, FC Speicher. Bild: Mea McGhee

Elin Knechtle ist dieses Jahr das einzige Mädchen. Sie könnte auch bei einem Team des FC St.Gallen spielen, sagt aber:

«Mir gefällt es im Stützpunkt Appenzellerland. Ich habe im ersten Jahr Fortschritte gemacht, weil im Stützpunkt alle auf einem guten Niveau spielen.»

Auch der zehnjährige Nolan Widmer ist bereits das zweite Jahr dabei. In Sachen Ballhandling habe er im Stützpunkttraining viel gelernt. Der Junior des FC Speicher möchte den Sprung in die U11 des FC St.Gallen schaffen.

David Züst, neun Jahre, FC Heiden. Bild: Mea McGhee

Novak Miksic, zehn Jahre, FC Herisau. Bild: Mea McGhee

Gespannt, was sie im Stützpunkt erwartet, sind Novak Miksic vom FC Herisau und David Züst vom FC Heiden. Novak möchte lernen, besser zu jonglieren, und nennt den Torschuss sowie das Dribbeln als seine Stärke. David Züst hofft, die neuen Kollegen schnell kennen zu lernen, ist er doch der einzige Heidler, der dabei ist. «Hier kann ich mit guten Spielern trainieren und davon profitieren. Ich will mich überall verbessern», sagt er.

Sechste Saison des Stützpunktes Appenzellerland

Marco Pola ist seit Beginn des Stützpunktes Appenzellerland im Jahr 2016 als Trainer dabei. Ebenso der Technische Leiter Rocco Lavanga. «Es geht immer um die Freude am Fussball, den Willen, besser zu werden und zu lernen», nennt der Pola das Ziel der Stützpunkttrainings. Erwartet wird von den Talenten, dass sie konzentriert bei der Sache sind. Trainiert werde nach den Vorgaben von Future Champs Ostschweiz wie in den anderen Stützpunkten, richtet sich der Trainer an die anwesenden Eltern.

Dann kann das Training beginnen. Jedes Kind hat einen neuen Ball erhalten. Mit dem linken Fuss, dann mit dem rechten treiben die Talente das Sportgerät vor sich her. Patrick Eugster, Vorstandsmitglied des Appenzeller Kantonalfussballverbandes, bittet jedes zu sich. «152 oder 164?» Es geht darum, die richtige Grösse für das neue Trainingstenue zu wählen.