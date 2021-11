Fussball Des einen Freud, des anderen Leid: Ein Nichtpfiff wird zum Thema Die Frauen des FC Appenzell gewinnen das 1.-Liga-Derby in Bühler 3:2. Zu reden gibt die letzte der fünf Nachspielminuten.

Bühler-Stürmerin Selina Ramelli zieht davon, links Appenzells Captain Janica Fässler. Bild: PF

«Wir gehen nicht mit leeren Händen vom Platz.» Als Antonio Romano dies sagte, war die 1.-Liga-Partie gegen Appenzell schon zu Ende. Der Trainer Bühlers forderte seine Spielerinnen in diesem Moment auf, das Material mitzunehmen – wie die Getränkeflaschen, die Trainingsanzüge oder die Cornerfahnen. Resultat- und punktemässig waren die Hände des FC Bühler am Samstag kurz vor 21 Uhr allerdings leer. Was unter anderem mit der allerletzten Szene auf der Göbsimühle zu tun hatte.

Diverse verletzungsbedingte Unterbrüche hatte es gegeben. Und es lief die fünfte von fünf Minuten der Nachspielzeit, als die Appenzeller Schlussfrau Anna Frei auf einen weiten Ball aus ihrem Tor eilte und die aufgerückte Claudia Ferreira offensichtlich zu Fall brachte. Der Schiedsrichter winkte erstaunlicherweise ab: kein Foul! Kein Penalty also, keine Möglichkeit für Bühler, noch einen Punkt zu holen. Auf Seite der Einheimischen waren Spielerinnen und der Trainer fassungslos.

Wichtiges Erfolgserlebnis

Appenzells Captain Janica Fässler sprach nach dem Schlusspfiff davon, dass man da tatsächlich sehr viel Glück gehabt habe. 3:2 siegten die Gäste, es war nach sechs Niederlagen in Folge ein wichtiges Erfolgserlebnis. «Wir hatten in den vergangenen Wochen sehr viel Pech, zum Beispiel mit Verletzungen», brachte Fässler das späte Geschehen in einen grösseren Zusammenhang. Der Anfang der Innerrhoderinnen war ungenügend gewesen. «Wir liessen uns überraschen.» Die sehr agile Selina Ramelli traf schon in der ersten Minute nach einem Lauf über die linke Seite aus spitzem Winkel. Nachher habe man als Team gut reagiert und an sich geglaubt. Die Appenzeller Torchancen kamen mit Verzögerung. «Er ist noch nicht drin!» Antonio Romano rief es ins Feld und dachte möglicherweise an das Schweizer Länderspiel vom Vorabend. Er meinte den streng gepfiffenen Foulpenalty in der 21. Minute. Barbara Dorsa verwandelte ihn via linken Pfosten zum Ausgleich. Der gleichen Spielerin gelang kurz vor der Pause das 1:2, als ihr viel Zeit zum Ansetzen des Schusses gewährt wurde.

«Nicht 100 Tore schiessen!»

Die Situation, die schliesslich das «Game-Winning-Goal» bedeuten sollte, kam nach 63 Minuten: Im Anschluss an einen Corner und eine schwierig zu kontrollierende «Kerze» im Bühler-Strafraum nickte Brigitte Koster zum 1:3 ein. «Wir müssen nicht 100 Tore schiessen!», rief Appenzells Trainer Juan Isler bald darauf. Immerhin sechs waren es im einzigen Derby der vergangenen Saison gewesen, die wegen der Coronapandemie in einem besonderen Modus ausgetragen wurde. Die Innerrhoderinnen gewannen dabei zu Hause 6:0. Nun machte Isler seine Spielerinnen darauf aufmerksam, dass sie nicht zu offensiv auftreten sollten. Bühler verschaffte sich zunehmend im Mittelfeld Vorteile, bis sich in die Zweikämpfe und zeigte eine bemerkenswerte Moral.

Offsidefalle als eine Stärke

Allerdings hatten die «letzten Bälle» weiter oft nicht genug Qualität – und Appenzell setzte konsequent auf die Offsidefalle. «Das ist eine unserer Stärken», erzählte Fässler, die in Bezug auf das Vorrücken der Defensive die zentrale Figur ist. Ohne Risiko ist diese Spielweise nicht. Es amtieren ja keine Linienrichter, die auf Höhe der Abwehrreihe stehen. Man achte jeweils in der Startphase darauf, wie gut der Schiedsrichter die Offsidestellungen pfeife, und stelle sich darauf ein, sagte die Verteidigerin. In der letzten Viertelstunde besass Bühler ein deutliches Plus an Präsenz in der gegnerischen Platzhälfte und an Chancen. Nach einem Corner traf Leana Quarella zu Beginn der Nachspielzeit sehenswert hoch zum 2:3, was aber – wie geschildert – nicht der Schlusspunkt war.

Natascha Frei (in Rot) wird von der Appenzellerin Elisabeth Inauen gestört. Bild: PF

«Natürlich ärgert uns der eine oder andere Schiedsrichterentscheid. Aber wir waren unter dem Strich zu wenig genau und gut», meinte Antonio Romano nach der Partie, die auf nassem Terrain von kämpferischen Akzenten geprägt war und wenige spielerische Höhepunkte besass. Während für die Mittelländerinnen nun die Winterpause begonnen hat, holt Appenzell am kommenden Sonntag noch die Partie gegen Südost Zürich nach. Mit einem Sieg gegen den punktelosen Tabellenletzten würden die Innerrhoderinnen den FC Bühler überholen und den drittletzten Platz an diesen abtreten.