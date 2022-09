Fussball-Cup Unterklassige Appenzellerinnen holen ein Remis in der zweiten Halbzeit Im Schweizer Cup verlieren die Erstligistinnen des FC Appenzell gegen Rapperswil-Jona aus der Women's Super League mit 1:9. Nach der Pause resultiert ein 1:1.

Feruz Semereab (Mitte) versucht sich durchzusetzen. Bild: Nico Keller

Im 1/32-Final verloren die Innerrhoder Erstligistinnen am Sonntag gegen Rapperswil-Jona aus der Women’s Super League mit 1:9. Die Gäste waren insgesamt zwei Klassen besser. Nach einem 0:8 zur Pause trotzten die Appenzellerinnen den Gästen in den zweiten 45 Minuten ein 1:1 ab, worüber sich Trainer Juan Isler stolz zeigt.

Er musste auf etliche abwesende und verletzte Spielerinnen verzichten. Die Standard-Torhüterin wurde durch Feldspielerin Livia Anderauer ersetzt, die vor etlichen Jahren bei Herisau in der 4. Liga im Tor stand. 13 Innerrhoderinnen standen 18 Spielerinnen der Gäste gegenüber. Dazu kamen bei Rappi eine Handvoll Trainer, Betreuerinnen und Funktionäre.

Bei Appenzell stellte trotz der klaren Niederlage das Trainerteam Fortschritte im Vermeiden von früher gemachten Fehlern fest. In der zweiten Halbzeit kommunizierten die Einheimischen besser. Zudem liess die Abwehr unter der Führung von Salome Rohner die Gäste rund 15 Mal ins Abseits laufen, sodass auch die vom Verband aufgebotenen Schiedsrichter-Assistenten Arbeit erhielten. Besonders zu gefallen wusste beim jungen Team des FCA die laufstarke Barbara Dorsa.

Erstes Tor nach fünf Minuten

Die Gäste griffen sofort an und gelangten zu Eckbällen. Nach gut drei Minuten schafften es aber auch die Einheimischen in die gegnerische Platzhälfte und kamen zu einigen Halbchancen. Bereits nach fünf Minuten tauchten die Rapperswilerinnen in Überzahl vor Appenzells Tor auf und es hiess 1:0. Als die Abwehr zu spät aufrückte, fiel das 2:0 (8.). Auf der Gegenseite versuchte Dorsa ihr Glück und zielte nach einer Viertelstunde neben das Gehäuse. Vorher fiel aber das 3:0 und bis zur 25. Minute hiess es 6:0. Nach einer knappen halben Stunde trafen zwei Einheimische das Leder nicht richtig und etwas später zielte Corinne Schiegg von rechts darüber und Larissa Mazenauer daneben. Zwischen dem 0:7 und 0:8 konnte sich die bedauernswerte Torhüterin Anderauer auszeichnen.

Die Resultate der übrigen Appenzeller Teams Auch das andere Frauenteam der Region verlor die Cuppartie: Bühler zog bei 1.-Liga-Konkurrent Baar nach Verlängerung mit 2:5 den Kürzeren. In der 2. Liga der Männer setzte sich Herisau zu Hause gegen St. Margrethen in einer turbulenten und kartenreichen Partie 2:1 durch. Eine Liga tiefer bleibt Appenzell nach dem Heimspiel gegen Neukirch Egnach (2:3) punktelos. Die Partie Teufens bei den Abtwiler Reserven findet am Donnerstag statt. In der 4. Liga holte Heiden gegen Eschen Mauren 3 mit 6:2 den ersten Sieg. Urnäsch unterlag den Appenzeller Reserven 1:2. Am Donnerstag hatte Speicher in Rebstein 5:2 gewonnen. In der 5. Liga verlor Teufen-Bühler 2 bei Dardania 0:4. (pf)

Elisabeth Inauen erzielte den Ehrentreffer

In der zweiten Halbzeit musste sie nur noch beim 0:9 hinter sich greifen und konnte in der Folge mehrmals durch rasches Herauslaufen klären oder vor der Linie abwehren. Rapperswil dominierte weiterhin, aber Appenzell hielt stark dagegen. In der 66. Minute scheitere Larissa Mazenauer nur knapp an der gegnerischen Keeperin. 60 Sekunden später fiel doch noch der Ehrentreffer: Elisabeth Inauen brachte, am richtigen Ort im Fünfmeterraum stehend, eine Cornerflanke von Mazenauer mit dem Oberschenkel im Tor unter.

Salome Rohner (links) und Vanessa Keel versuchen eine St.Gallerin zu stoppen. Bild: Nico Keller

Die Innerrhoderinnen kämpften tapfer und standen hinten recht kompakt. Rapperswil-Jona wechselte munter, erzielte aber keine weiteren Treffer. So kamen die zufriedenen Einheimischen mindestens in der zweiten Hälfte zu einem Erfolgserlebnis.