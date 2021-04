Fussball-Cup Letzter Erstliga-Verein im Schweizer Cup: Die Fussballerinnen des FC Appenzell spielen im Viertelfinal gegen das grosse GC Am Sonntag empfangen die Erstligistinnen des FC Appenzell den Grasshopper-Club Zürich zum Cup-Viertelfinal. Als letzter Vertreter der dritthöchsten Liga, sind die Innerrhoderinnen Aussenseiter. Zuschauer sind auf dem Sportplatz Schaies nicht zugelassen.

Die Appenzellerinnen (weisse Leibchen) trafen im Schweizer Cup bereits vor zwei Jahren auf die Grasshoppers aus Zürich. Bild: Lukas Pfiffner

Freude haben, das Spiel geniessen, aus dem Vergleich mit dem Team aus der höchsten Schweizer Liga lernen: Das sind einige der Stichwörter, die Appenzells Trainer Juan Isler in die Partie gegen den Grasshopper-Club mitgibt, wenn die Innerrhoder Frauen als letzter Erstliga-Verein im Cup im Einsatz sind.

Der Viertelfinal vom Sonntag (16 Uhr) wird allerdings eine «geschlossene» Veranstaltung. Zuschauer sind auf dem Sportplatz Schaies nämlich keine zugelassen, obwohl neuerdings 100 Personen an Veranstaltungen im Freien zugegen sein dürfen. «Dafür müssten wir eine fixe Bestuhlung haben», erklärt der Coach.

Erst der dritte Ernstkampf

Der FC Appenzell hat in diesem Jahr erst ein einziges Meisterschaftsspiel absolviert (5:1 in Altstetten ZH). Schlecht in Form sei das Team nicht, ist Juan Isler überzeugt. Der Achtelfinal-Sieg gegen das favorisierte Balerna aus der eigenen Erstliga-Gruppe sei nur dank einer starken Leistung möglich gewesen. Dass am vergangenen Mittwoch ein Testspiel gegen den Nachbarn Bühler stattgefunden hat (3:2), ist nach Aussage des Trainers weniger als kurzfristige Vorbereitung auf die Cup-Partie gegen GC zu sehen denn als Massnahme im Hinblick auf die kommenden Wochen.

«Wir hatten zuletzt ein paar abwesende Spielerinnen, die es nun wieder zu integrieren gilt.»

Anfang Mai setzt Appenzell die (punkto Format wegen Corona angepasste) Meisterschaft fort. Dass Islers Team das Saisonfinale in der oberen Hälfte des Tableaus bestreitet, steht bereits fest.

GC mit neuen Ambitionen

GC-Trainer Sascha Müller beim Cup-Spiel seines Teams in Bühler. Bild: Mea McGhee

Die Grasshoppers-Frauen treffen im Schweizer Cup zum vierten Mal in Folge auf einen Erstligisten. Dabei fielen die Resultate auffälligerweise immer weniger deutlich aus: Die Zürcherinnen begannen die Cup-Kampagne 20/21 in Bühler (14:1), eliminierten nachher Oerlikon-Polizei ZH (6:1) sowie Anfang April im Achtelfinal Küssnacht am Rigi (2:0). Die GC-Frauenabteilung des Traditionsvereins hat den Schweizer Cup dreimal gewonnen: 1992, 2003 und 2008. Sie hegt nun offenbar höhere sportliche Ambitionen. Im Februar wurde bekannt, dass GC bereit sein soll, mit Löhnen, wie sie bisher in Schweizer Clubs nicht üblich waren, Spielerinnen für den Verein zu gewinnen.

Das Duell gab es schon vor zwei Jahren

Die aktuelle Equipe (trainiert vom ehemaligen St.Galler und Herisauer Spieler Sascha Müller) liegt derzeit im Achterfeld der obersten Liga auf dem fünften Platz. Juan Isler hat die eine oder andere Zusammenfassung von GC-Spielen im Internet angeschaut. Er sagt:

«Es wäre aber ein wenig übertrieben zu sagen, dass ich dieses Team jetzt wegen der Partie vom Sonntag richtig studiert habe…»

Schon im Sommer 2019 waren die Grasshoppers in Appenzell zum Cup-Spiel zu Gast gewesen. Die A-Nationalspielerin Malin Gut figurierte damals in ihrem Kader. 10:1 gewann GC jene Partie der ersten Hauptrunde. Die Innerrhoderinnen durften sich in der Startphase immerhin über das rasche Ausgleichstor freuen. Juan Isler sagt: «Wir sind selbstverständlich auch diesmal deutlicher Aussenseiter. Aber das eine oder andere ehrenvolle Erlebnis wünschen wir uns natürlich schon.»