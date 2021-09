Regionalfussball Aufräumer, Läufer und offensive Lebensversicherung: Die Brüder Brandenberger spielen eine wichtige Rolle beim FC Urnäsch Viertligist FC Urnäsch hat am Samstag auswärts den Spitzenkampf gegen Fortuna St.Gallen verloren. Auf der St.Galler Kreuzbleiche spielten mit Philipp, Thomas und Dominik drei Brandenberger-Brüder. Für einmal konnte keiner von ihnen entscheidende Akzente setzen.

FC Urnäsch: Trainer Georg Gülünay und die Brüder Thomas, Philipp und Dominik Brandenberger. Bild: Mea McGhee

Nach dem Spiel auf der Kreuzbleiche in St.Gallen sitzen Philipp, Thomas und Dominic Brandenberger am frühen Samstagabend minutenlang an der Seitenlinie. Es gibt nach dem 0:3 im Spitzenkampf der 4.-Liga-Gruppe 4 einiges zu diskutieren für die Brüder. «Wir fanden nie den Zugriff aufs Spiel», sagt Trainer Georg Gülünay, der sich zu den Spielern gesellt.

Elf von 17 Urnäscher Toren gehen auf das Konto von Dominik Brandenberger

Für einmal – und ausgerechnet im Spitzenkampf gegen den FC Fortuna – ist dem Jüngsten des Trios, Stürmer Dominic, kein Treffer gelungen. Elf der bisher 17 Meisterschaftstore hat Urnäschs offensive Lebensversicherung in den vorangegangenen fünf Partien erzielt. Die «Rakete», wie der 24-Jährige vom Trainer genannt wird, hatte gegen die solid stehende Verteidigung von Fortuna einen schweren Stand. Ein Problem: Die Zuspiele kamen nicht an. «In die Füsse spielen» war während der 90 Minuten seitens der Gäste immer wieder zu hören. Die gefährlichste Aktion von Urnäschs Topskorer entschärfte Fortuna-Verteidiger Lehmann in der 23. Minute in extremis. Beim anschliessenden Eckball köpfelte Thomas Brandenberger knapp neben das Tor.

Dominic Brandenberger setzt sich gegen Philipp Lehmann durch. Bild: Mea McGhee

Vater René Brandenberger trainiert die B-Junioren

Der Name Brandenberger figuriert schon lange auf den Fussballplätzen des Appenzellerlandes. Vater René Brandenberger war Mittelfeldspieler des FC Herisau und trainiert heute die Junioren B des FC Urnäsch. Er war es auch, der die Brandenberg-Brüder zum Fussball brachte. Regelmässig zusammen für die Urnäscher in einem Ernstkampf im Einsatz sind sie erst seit dieser Saison. Der 26-jährige Thomas, «der Aufräumer», fehlte fast zwei Jahre wegen einer Knieverletzung.

In der ersten Halbzeit machten die Urnäscher mehrheitlich das Spiel, kamen zu diversen Eckbällen. Der andere Dominik im Gästesturm, Wild mit der Nummer 12, lief und dribbelte, doch auch ihm blieb ein Torerfolg verwehrt. Die Gastgeber suchten ihr Glück mit langen Bällen, doch auch hier fehlte die Genauigkeit.

Der Älteste ist Vereinspräsident

Gibt es nie Verwirrung, wenn der Trainer Anweisungen erteilt? Stürmer Dominic wird Brändi gerufen, «klasse Abwehr Brandenberger» oder «Linie zu Brandenberger» tönte es in Richtung Verteidiger Thomas und Flügel Philipp. Letzterer, mit 28 Jahren der Älteste des Trios, erfüllt bei Urnäsch auch neben dem Platz eine wichtige Aufgabe: Der «Läufer» ist der Präsident des Vereins. Was macht den FC Urnäsch aus? «Es macht Freude, miteinander zu spielen, und wir haben auch neben dem Platz eine gute Kollegschaft.»

Urnäsch spielt seit einigen Jahren an der Spitze seiner Gruppe mit. Georg Gülünay, der die Mannschaft in der achten Saison trainiert, musste am Samstag auf nicht weniger als fünf Spieler verzichten, hatte nur zwei Ersatzleute dabei. Mit ein Grund für die ungenügende Leistung im Kampf Erster gegen Dritter. Gülünay sagt:

Georg Gülünay, Trainer des FC Urnäsch. Bild: Mea McGhee

«Die Mannschaft ist jung. Mit Spielen wie heute bringt sie sich immer wieder um den Lohn für mehrheitlich gute Leistungen.»

In der zweiten Halbzeit zwang Fortuna das Glück auf seine Seite. Aus dem Nichts nutzte Palaz einen Schnitzer des Urnäscher Goalies Manuel Ammann zur Führung (54.). Die Zweikämpfe wurden giftiger, Gülünay forderte: «Konzentration, positiv bleiben.» Traf Fortuna-Captain Menzi zunächst nur die Latte (58.), schob er in der 71. Minute zum vorentscheidenden 2:0 ein. Philipp Brandenberger lief inzwischen am linken Flügel und Thomas war eine Position nach vorne gerückt, offensiv gelang Urnäsch aber nach wie vor wenig. Schliesslich besiegelte Ukaj nach einer schönen Kombination in der 79. Minute Urnäschs erste Meisterschaftsniederlage.

Den Kopf lassen die Urnäscher deswegen nicht hängen. Gefragt nach dem Saisonziel, sagt Thomas Brandenberger überzeugt: «Erster werden.» Bereits im Derby gegen Speicher haben die Hinterländer am Freitag die Chance, auf dem eigenen Platz die Tabellenspitze zurückzuerobern.