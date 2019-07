Für 2,5 Millionen Franken: Spital Herisau erhält neue Notfallstation

Bis im Frühjahr 2020 entsteht im Spital Herisau eine moderne Notfallstationen - auch wegen steigender Patientenzahlen.

David Scarano

Nach dem Spatenstich geht es los: Stephan Blumenthal, Departementsleiter Anästhesiologie SVAR inkl. Notfallmedizin / Yves Marzoli, Stv. CEO SVAR / Annett Hofmann, Ärztliche Leiterin Notfall SVAR / Arben Maliqaj, Teamleiter Notfallpflege SVAR / Jürg Kellenberger, Bauleiter Neue Notfallstation, Kellenberger Architektur GmbH.

Am Montag ist mit dem traditionellen Spatenstich der Baustart für den Neubau der Notfallstation im Spital Herisau erfolgt. Das teilte der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) am Dienstag mit. Anwesend waren unter anderem Yves Marzoli, stellvertretender CEO des SVAR. Der Neubau wird gemäss Kommunikationsleiter Alain Kohler 2,5 Millionen Franken kosten. Die moderne Notfallstation soll im Frühjahr 2020 eröffnet werden.

Gemäss Communiqué hat sich der Verwaltungsrat des Spitalverbunds, auf Antrag der Geschäftsleitung, zum Bau entschieden, «um auch in Zukunft den hohen Anforderungen an einen attraktiven Notfall gerecht zu werden». In die Überlegungen flossen laut Kohler auch die höheren Patientenfrequenzen im Notfall ein. In der jüngeren Vergangenheit betrug die Zuwachsrate jährlich zwischen 5 und 6 Prozent. «Der Spitalverbund geht davon aus, dass dieser Trend in den nächsten Jahren anhalten wird», sagt Kohler.

Privatsphäre wird besser geschützt

Der Neubau kommt nicht unweit der bestehenden Notfallstation zu stehen. Die Behandlungskojen werden grösser und können an heissen Sommertagen gekühlt werden. Feste Zwischenwände sollen Gewähr für mehr Privatsphäre bieten. Auch die Zufahrt wird für sämtliche Fahrzeuge erleichtert sein, da der Notfall sich nun im Parterre befindet. Die Bautätigkeit findet ausserhalb genutzter Spitalräumlichkeiten statt. Somit wird laut Mitteilung während der Bauphase der laufende Spitalbetrieb nicht behindert.

Das Spital bietet unverändert sämtliche Leistungen im gleichen Umfang und an den bisherigen Standorten an. «Insbesondere ist während der Bauphase auch die bestehende Notfallstation rund um die Uhr erreichbar und besetzt», schreibt der SVAR. Notfallpatienten benutzen wie bisher den Spitalhaupteingang und melden sich an der Rezeption an. In Notfallsituationen sind Parkmöglichkeiten direkt vor dem Haupteingang vorhanden. Ebenfalls ununterbrochen gewährleistet bleibt die Zufahrt für die Rettungsdienstwagen. Der Spitalverbund betreibt auch im Spital Heiden eine Notfallstation, welche rund um die Uhr besetzt ist.