Freeskier Colin Wili aus Appenzell: «Normales Skifahren ist mir zu langweilig»

2016/17 bestritt Colin Wili seine erste Weltcup-Saison, die er sogleich als Dritter in der Gesamtwertung abschloss. 2017 holte er sich am Slopestyle Weltcup auf der Seiser­ Alm Silber, 2018 an der «Excellent Soldiers Big Air» in Tschechien Gold. An der diesjährigen Freestyle-WM in Park City (USA) war Wili bester Schweizer im Slopestyle. Der jüngste Erfolg: Am Spring Battle in Flachau gelang dem 20-Jährigen diese Woche der erste Saisonsieg. (wec)