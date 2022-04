Schatzsuche Frauenüberschuss beim Ausserrhoder Senioren-Speeddating: Männer dringend gesucht Die Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden organisiert am 5. Mai zum zweiten Mal ein Speeddating für Senioren. Doch bislang haben sich kaum Männer angemeldet. Bleibt deren Interesse gering, wird der Anlass nächstes Jahr nicht mehr durchgeführt.

Im Alter nicht alleine zu sein, ist der Wunsch von vielen. Bild: Erwin Wodicka - Wodicka@aon.at / 5329220

Es ist ein Schritt gegen die Einsamkeit im Alter: Die Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden organisiert am Donnerstag, 5. Mai, eine «Schatzsuche» respektive ein Treffen, bei welchem Seniorinnen und Senioren sich verlieben können. Die Idee hierzu stammt von Amanda Gatti, Ressortleitung Sport und Bildung wie auch Kursverantwortliche. Sie hat das sogenannte Speeddating für Senioren 2019 ins Leben gerufen und peilt nun die zweite Durchführung an. Allerdings gibt es ein Problem: Zu wenige Männer haben sich bislang angemeldet. Elf Frauen und zwei Männer haben für den 5. Mai zugesagt. Acht Männer müssten es aber mindestens sein, um nicht allzu lange Wartezeiten bei den Frauen zu generieren. Darum steht der Anlass auf der Kippe.

Speeddating umschreibt ein schnelles Kennenlernen. In Gesprächen von sieben Minuten können die Seniorinnen und Senioren sich gegenseitig beschnuppern. Nach dieser Zeitspanne erklingt eine Glocke und der Gesprächspartner wird gewechselt. Auf einem Zettel wird dann der Name derjenigen Person notiert, welche die Seniorinnen und Senioren gerne noch einmal treffen würden. Die Kursleitung prüft, ob es gegenseitige Übereinstimmungen gibt und informiert die jeweiligen Teilnehmenden anschliessend. Bei der ersten Durchführung hatte sich auf diesem Wege tatsächlich ein Paar gefunden. Er war 75, sie 70 Jahre alt. «Die sind heute noch verliebt wie am ersten Tag», so Gatti lächelnd.

Eine grosse Hemmschwelle

Und dieses Gefühl wünscht sie sich auch für andere Seniorinnen und Senioren. Doch ohne weitere Männer, die gerne am Speeddating teilnehmen würden, wird der Anlass abgesagt. Woran das mangelnde Interesse der Männer liegt, kann Gatti nur erahnen. «Es ist eine grosse Hemmschwelle, die es zu überwinden gilt. Man muss zugeben, dass man einsam ist und gerne jemanden an seiner Seite hätte.» Das sei nicht einfach. Anmelden können sich alle, die Lust auf ein Kennenlernen haben – auch wenn sie allenfalls bereits gebrechlich sind.

Speeddating für Senioren Anmeldeschluss ist Anfang nächster Woche Noch können sich Seniorinnen und Senioren zur Schatzsuche respektive zum Speeddating anmelden. Hat es bis Anfang kommender Woche nach wie vor zu wenige Anmeldungen, wird der Anlass abgesagt. Er würde am Donnerstag, 5. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Herisau stattfinden. Anmeldungen online unter ar.prosenectute.ch oder telefonisch unter: 071 353 50 30 (vormittags). (asz)

Die Premiere 2019 war ein grosser Erfolg. 30 Personen nahmen daran teil. Die anfängliche Nervosität bei den Teilnehmenden habe sich schnell gelöst. «Es war ein lockerer, lustiger Nachmittag», erinnert sich Gatti. 2020 sollte das Speeddating wiederholt werden. Die 28 Anmeldungen enthielten aber nur acht Männer. Zu wenige, als dass der Anlass hätte durchgeführt werden können. Gatti bot den Angemeldeten eine Ersatzoption in Form eines Freundschaftstreffens an, bei welchem neue Kontakte für gemeinsame Unternehmungen geknüpft werden konnten. Doch die Angemeldeten lehnten ab. Freunde und Bekannte hätte man genug, aber eine richtige Partnerschaft fehle. Das sei auch der Ursprung für das Speeddating gewesen. In einem Gespräch mit einer Klientin habe Gatti erfahren, dass jene gerne wieder eine Partner hätte, aber nicht wüsste, wo sie einen kennen lernen könnte.

Nach einem coronabedingten Unterbruch soll in diesem Jahr die Schatzsuche wieder stattfinden. Gatti gibt dem Anlass noch eine letzte Chance. «Absagen und die bereits angemeldeten Seniorinnen und Senioren enttäuschen, darf nicht zum Regelfall werden. Darum gilt: Dieses Jahr muss es klappen.» Ansonsten werde der Anlass auch in den kommenden Jahren aus dem Veranstaltungskalender gestrichen.