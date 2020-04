Fitnesscenter: Betreiber pochen auf schnelle Wiedereröffnung Weil sie einen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge leisten, wollen Fitness- und Yogastudios bald wieder öffnen.

Manche ihrer Kunden haben wieder Rückenbeschwerden, weil sie nicht trainieren können, sagt Sylvia Preisig vom Fitnessstudio No Limits in Herisau. Bild: Karin Erni

Der Bundesrat hat am Mittwoch angekündigt, dass es in gewissen Sportarten ohne Körperkontakt ab Mai Lockerungen geben könnte. Fitnesscenter und Yogastudios haben indes noch kein grünes Licht erhalten, wie auf Anfrage zu erfahren ist.

Sylvia Preisig vom Fitnessstudio No Limit in Herisau findet es kritisch, dass man derzeit nicht mehr trainieren kann. «Eine starke Muskulatur steht im direkten Zusammenhang mit unserem Immunsystem.» Mehrere Kunden hätten sich gemeldet, weil ihre Schmerzen wieder zurückgekehrt seien, so Preisig. «Gezieltes Krafttraining ist für alle wichtig. Es hilft präventiv dem Muskelabbau entgegenzuwirken und bei Beschwerden, wie beispielsweise Rückenschmerzen, die auf eine schwache Muskulatur zurückzuführen sind», so Preisig. «Ich habe den betroffenen Kunden daraufhin Tipps und Übungen für zu Hause mitgegeben. Aber viele Muskeln lassen sich ohne entsprechende Geräte gar nicht richtig trainieren.»

Sylvia Preisig hofft, dass sie das Studio bald wiedereröffnen kann. «Wir haben glücklicherweise einen Verband, der für unsere Anliegen kämpft.» Sie sieht keine Probleme vermehrter Ansteckungen, denn die Hygienemassnahmen könnten gut eingehalten werden und die Kunden seien alle bekannt, sodass Kontakte allenfalls zurückverfolgt werden könnten. Beim Krafttraining komme es ohnehin zu keinem Körperkontakt. «Ich kann Instruktionen gut mit dem nötigen Abstand geben.» Sylvia Preisig wartet ab, welche Bedingungen sie erfüllen muss. «Ich wäre bereit, vorübergehend einen Teil des Angebots wie die Gruppenkurse zu redimensionieren oder ganz darauf zu verzichten.»

Sie erfahre viel Unterstützung von ihren Kundinnen und Kunden, sagt Sylvia Preisig. «Sie haben Verständnis für meine Situation und machen mir Mut.» Sie selber könne Kurzarbeit leisten, weil sie bei der GmbH angestellt sei. «Die Arbeitslosenkasse hat sich wirklich sehr unbürokratisch gezeigt und alles Nötige umgehend in die Wege geleitet.» Wegen des drohenden Sommerlochs mache sie sich nicht so grosse Sorgen. «Ich bin seit 20 Jahren in der Fitnessbranche. In den letzten Jahren hat sich die Flaute in den Sommermonaten immer weniger manifestiert, da die Leute merken, dass es ihnen gut tut regelmässig zu trainieren.»

Miete ist grosser Ausgabeposten

Cyrill Böhi ist Mitinhaber von Heiden-Fitness und zwei weiteren Studios in der Region. «Glücklicherweise haben wir mit einer Hauswartungsfirma noch ein zweites Standbein, das uns durch die Krise hilft.» Staatliche Unterstützung erhält er keine. «Wir sind aber froh um die Kurzarbeitsentschädigung, von der auch Mitarbeitende profitieren, die nur stundenweise bei uns tätig sind.» Fitnessstudios hätten eine eher geringe Rendite, aber durch die grossen Räumlichkeiten hohe Fixkosten, so Böhi. Er stehe mit den Vermietern seiner Liegenschaften in Verhandlungen um Mietzinsreduktion und erlebe eine grosse Spannweite, von kulantem Entgegenkommen bis zur Kündigungsandrohung. «Derzeit müssen alle ihren Teil dazu beitragen. Es kann doch nicht sein, dass die Vermieter als einzige ohne finanzielle Einbussen aus der Krise kommen.»

Cyrill Böhi hofft, dass die Wiedereröffnung im Mai möglich ist, damit der Schaden nicht noch grösser wird. «Im ersten und zweiten Quartal des Jahres werden am meisten Abos abgeschlossen.» Er zeigt sich jedoch zuversichtlich, dass die Stammkunden ihm treu bleiben. «Sie identifizieren sich mit uns, freuen sich aufs Training. Noch niemand hat gefragt, ob er Geld zurückerstattet erhält.» Derzeit seien sie damit beschäftigt, die Infrastruktur auf die BAG-Weisungen anzupassen, so Böhi. «Wahrscheinlich wird auch eine Zutrittsbeschränkung nötig sein.» Er sei froh, dass Heiden-Fitness keine Gruppenkurse anbietet. «Da stelle ich es mir schon schwieriger vor, die Massnahmen einhalten zu können.»

Gruppenkurse schwieriger durchzuführen

Wer keinem Verband angehört hat es schwierig, wie Fiorella Schmucki Müggler aus Herisau merken musste. Sie bietet im Sportzentrum Präzisionstraining mit Elektromuskelstimulation an. Dabei betreue sie die Kundin oder den Kunden in einer 1:1 Situation und es könne problemlos Abstand gehalten werden. «Im Gegensatz zu einer Kosmetikerin, die ganz nah rangehen muss, um jede Unreinheit zu entdecken.» Fiorella Schmucki Müggler stört sich daran, dass die Lockerungsentscheide recht willkürlich gefällt wurden. «Eine Kosmetikbehandlung ist doch reiner Luxus und trägt nichts zur Verbesserung der Gesundheit bei.» Sie wünschte sich auch mehr Information durch die Behörden. «Wenn man keinem Verband angehört, erfährt man gar nichts.» Glücklicherweise habe sie mit der Ernährungsberatung noch ein zweites Standbein, um sich über Wasser zu halten. «Diese läuft sehr gut. Denn die aktuelle Situation ist ideal für den Beginn einer Diät. Es gibt keine Partys und keine Einladungen, die einen von den guten Vorsätzen abbringen.»

Beatrice Crottogini-Raschle erteilt in Herisau Yogastunden. Seit dem Lockdown ist dies nicht mehr möglich. Bezüglich Wiederaufnahme des Unterrichts kann sie sich auf den Austausch des Schweizerischen Yogaverbandes mit dem BAG abstützen. «Videos zu machen, wie es sie bereits massenhaft im Internet gibt, finde ich unnötig.» Während der Übungen ständig auf einen Bildschirm zu starren sei nicht sehr zielführend. «Yoga bedeutet Einheit und lehrt das bei sich bleiben.» Für ihre Schüler empfiehlt sie bekannte kleine Übungssequenzen für zu Hause, welche besonders bei Bildschirmarbeit sowie zur Stärkung des Immunsystems hilfreich sind. Je nach familiärem Umfeld ist die Durchführung jedoch erschwert. So vermissen die Schülerinnen und Schüler und ganz besonders die Mütter des Schwangerschafts- und Rückbildungsyoga die Ruhe, die sie im Studio finden.