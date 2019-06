Innerrhoder Grosse Rat beschliesst Finanzspritze für die Pensionskasse des Kantons

Der Grosse Rat genehmigt eine Einlage von 950000 Franken in die Kantonale Versicherungskasse. Zu deren Sicherung sind weitere Massnahmen geplant. Für die Versicherten hat dies Auswirkungen. Jesko Calderara

Mit nur vier Enthaltungen genehmigt der Grosse Rat die Einlage in die Pensionskasse des Kantons. (Bild: Claudio Weder)

Vordergründig ist die finanzielle Lage der Kantonalen Versicherungsgesellschaft Appenzell Innerrhoden solide. Sie verfügt über ein Vermögen von 300 Millionen Franken und weist einen relativ hohen Deckungsgrad aus. Dieser betrug per Ende des letzten Jahres 105 Prozent. Somit sind die Verpflichtungen der Pensionskasse mehr als gedeckt. Allerdings sind die Wertschwankungsreserven von fünf Prozent im Falle eines Einbruchs an den Finanzmärkten zu tief.

Handlungsbedarf bestehe noch aus anderen Gründen, sagte Hannes Bruderer als Mitglied der Kommission für Wirtschaft am Montag im Grossen Rat. Einerseits erwähnte er die steigende Lebenserwartung, die langfristig betrachtet pro Jahrzehnt um gut ein Jahr zunimmt. Anderseits sind gemäss Bruderer die tiefen Zinsen eine Herausforderung und die schwierige Lage der Aktienmärkte.

Umwandlungssatz soll auf 5,2 Prozent sinken

Aus diesen Gründen hat die Verwaltungskommission der Kantonalen Versicherungskommission verschiedene Massnahmen beschlossen. Bruderer bezeichnete dieses als «akzeptablen Kompromiss». Mit dem Paket soll eine Unterdeckung vermieden und die Leistungen nachhaltig gesichert werden. Geplant ist unter anderem eine schrittweise Reduktion des Umwandlungssatzes von 5,8 auf 5,2 Prozent bis 2022. Zudem werden die Sparbeiträge der Arbeitnehmenden und der Arbeitgeber um je ein Prozent angehoben. Damit wird den Betroffenen die Möglichkeit eingeräumt, zur Verhinderung von Renteneinbussen bis zur Pensionierung mehr Sparguthaben anzuhäufen. Arbeitnehmer, die nahe vor dem Ruhestand stehen, können allerdings solche Verluste nicht mehr wettmachen. Aus diesem Grund sind als dritte Massnahme individuelle Einlagen von insgesamt fünf Millionen Franken vorgesehen. Daran beteiligt sich die Versicherungskasse mit drei Millionen Franken.

Den restlichen Betrag tragen die angeschlossenen Arbeitgeber und der Kanton. Zu Letzterem gehören die Verwaltung, das Spital, das Pflegeheim und das Bürgerheim. Der kantonale Anteil beträgt maximal 950000 Franken. Von diesem Betrag wird nur bezahlt, was zur Begrenzung der Rentenverluste auf sieben Prozent benötigt wird. Falls der Bedarf kleiner ausfällt, schlägt die Regierung vor, den unbenutzten Teil in der laufenden Rechnung als Minderausgabe zu behandeln.

Klares Ja zur Vorlage

Für die Standeskommission handle es sich um ein ausgewogenes Paket, welches die Lasten fair verteile, heisst es in der Botschaft an den Grossen Rat. Die Senkung des Umwandlungssatzes sei notwendig, um die Leistungen der Versicherungskasse langfristig zu sichern und die aktiven Arbeitnehmenden und die Arbeitgeber zu entlasten. Die Versicherten, die demnächst in Pension gehen, hätten seit dem Jahr 2000 im Vergleich zur angekündigten Rentenerwartung schon dreimal Kürzungen hinnehmen müssen, schreibt die Standeskommission weiter. Dabei sei eine gut ausgebaute und stabile Pensionskasse wichtig, um auf dem Arbeitsmarkt attraktiv zu bleiben, um so langfristig gutes Personal gewinnen zu können.

Der Grosse Rat folgte dieser Argumentation und stimmte letztlich bei nur vier Enthaltungen der Einlage von 950000 Franken in die Kantonale Versicherungskasse zu.