Finanzen Drei Stimmen Unterschied: Herisauer Voranschlag nur knapp angenommen An der Einwohnerratssitzung vom Mittwoch wurde der Voranschlag der Gemeinde Herisau für das kommende Jahr diskutiert. Zu reden gaben unter anderem auch die Sportvereine.

Der Einwohnerrat stimmte am Mittwoch über den Voranschlag ab. Bild: Ramona Koller

Dass der Herisauer Voranschlag am Mittwoch auf der Kippe stand, merkte man den Voten von Gemeindepräsident Max Eugster an. Zum Teil energisch verteidigte er die geplanten Ausgaben. Er wies darauf hin, dass die in der Debatte geforderten Sparmassnahmen nicht ohne weiteres umzusetzen seien. Kämpferisch sagte er: «Ich bitte Sie, uns zu sagen, wo wir sparen können.»

Mit einer Ablehnung des Budgets würde man der Gemeinde den Stecker ziehen. Sämtliche freiwilligen Leistungen, wie beispielsweise die Beiträge an die Vereine, müssten zurückgestellt werden. Speziell an die Adresse der SVP gerichtet, die den Antrag auf Budgetanpassung eingereicht hatte, sagte der Gemeindepräsident:

«Wenn wir wegen der Ablehnung des Voranschlags unsere Leistungen herunterfahren müssen, werde ich Ihnen die Rückmeldungen nicht vorenthalten.»

Drei Stimmen machen den Unterschied aus

Der Voranschlag 2022 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von rund 315’000 Franken in der Erfolgsrechnung und Investitionsausgaben von netto 8’478’000 Franken. Der Steuerfuss bleibt bei 4,1 Einheiten. Ausserdem beantragte der Gemeinderat im Rahmen des Voranschlages für Lohnerhöhungen 0,6% der Lohnsumme, 0,4% für generelle Lohnerhöhungen und 0,2% für individuelle Lohnanpassungen. Das Budget wurde schliesslich angenommen, wenn auch nur knapp: 15 Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte sagten Ja, 12 Nein. Der Lohnerhöhung von insgesamt 0,6 Prozent der Lohnsumme stimmten 16 Rätinnen und Räte zu.

Für eine Ablehnung des Budgets hatten sich die Fraktion PU/Gewerbe sowie die SVP ausgesprochen. Pikant: Auch André Fuchs lehnte es ab, aber nicht als Präsident oder Mitglied der FDP-Fraktion, sondern als einfacher Einwohnerrat, wie er bei seinem Votum präzisierte. Die FDP hiess hingegen den Voranschlag grossmehrheitlich gut.

Absage an Casinopark

Die SVP-Fraktion verlangte eine konkrete Budgetkorrektur, der Aufwandüberschuss müsse von 315’000 auf null Franken gesenkt werden. «Man kann nicht mehr ausgeben, als eingenommen wird», sagt Fraktionssprecherin Anita Hug. Sie empfahl zudem die Ablehnung der Lohnerhöhung. Die im Finanzplan aufgezeigte mögliche Steuererhöhung 2025 bezeichnete Hug als unweigerlich.

Für die Fraktion Gewerbe/PU ergriff Urs Knellwolf das Wort. Ohne ausserordentliche Erträge würde der Verlust 1,8 Millionen statt 315’000 Franken betragen. Er fragte:

«Wollen wir die Defizite so lange es geht mit Sondereffekten auffangen, oder wollen wir sie dauerhaft beseitigen, auch wenn es schmerzhaft ist?»

Einsparungen beim Sportzentrum nannte er unerlässlich. Investitionen, die Einnahmen durch Dritte generieren, also Bahnhof, Nordhalde und Schlachthof, seien aber zu tätigen. Den Obstmarkt müsse man hingegen noch einmal überprüfen. Nice-to-have-Projekte wie der Casinopark müssten zurückgestellt oder gar gestrichen werden. Diese Meinung vertraten mehrere Einwohnerräte. Knellwolf erklärte:

«Das Nein zum Budget soll nicht als Hinderungspolitik angesehen werden, sondern dem Gemeinderat die Chance geben, das Budget zu überarbeiten.»

Die Finanzkommission sprach sich für den Voranschlag aus. Deren Präsident Reto Frei hielt aber fest, dass die darin vorgesehenen Einsparungen im Unterhalt nicht nachhaltig seien. Es brauche Optimierungen beim von der Gemeinde betriebenen Sportzentrum. Michel Peter, FDP, bat im Votum seiner Fraktion darum, Investitionen, die wenig bis gar keine Wirkung auslösten, zurückzustellen. Investitionen hingegen, die ein «Wir-Gefühl auslösten», müssten getätigt werden, damit sich auf der Einnahmeseite eine positive Entwicklung zeige. Er erinnerte daran, dass zurückgestellte Investitionen teurer werden können. Mit der Ablehnung des Voranschlags würde man nur einen Leistungsabbau erreichen. «Das ist der falsche Weg», sagte Peter.

Die SP-Fraktion war mehrheitlich für die Annahme des Budgets, wie Einwohnerrätin Silvia Taisch in ihrem Votum erklärte. Die während Corona ausgebliebenen Sondereffekte geben laut der SP aber den Blick auf ein strukturelles Defizit frei. Sie rief den Gemeinderat auf, die Aufgaben und Ausgaben weiterhin kritisch zu überprüfen. Die EVP/Mitte-Fraktion sei mehrheitlich der Meinung, dass der Voranschlag angemessen sei, liess Einwohnerrat David Ruprecht verlauten. 2022 sei ein finanzielles Streichkonzert fehl am Platz. Aber auch für eine Steuererhöhung sei es kein guter Zeitpunkt. Die Fraktion hoffe auf ein Wachstum und, dass die Investitionen in die Infrastruktur und die geplanten Gewerbeflächen Wirkung zeigen.

Immer wieder das Sportzentrum

Neben dem strukturellen Defizit war auch das Sportzentrum mehrmals Thema in den Voten. Kritik gab es unter anderem auch für die Herisauer Sportvereine. FDP-Einwohnerrat Michel Peter berichtete, ein Vertreter eines Sportvereins hätte ihm einmal gesagt: «Wir reservieren im Sportzentrum einfach mal alles, was geht. Ob wir es brauchen oder nicht.» Es könne nicht sein, dass so Stunden blockiert werden, die anderweitig genutzt, gar verkauft, werden können. Max Eugster erwiderte, dass bereits Gespräche mit den Vereinen geplant seien:

«Wir wollen erreichen, dass die Gemeinde mehr Zeitfenster erhält, die vermietet werden und so Einnahmen generieren können.»

«Wir hätten Steuererhöhung brauchen können»

Die Einwohnerratssitzung war mit Spannung erwartet worden. Denn die Finanzaussichten der Gemeinde sind nicht besonders gut. Die finanzielle Situation in Herisau sei bis 2014 in Ordnung gewesen, erklärt Max Eugster. Mehraufwände und Einbussen wegen des kantonalen Entlastungsprogramms, der Eurokrise, steigender Schülerzahlen und nicht zuletzt Corona hätten zur Situation geführt, in der sich Herisau nun befindet. Den negativen Effekten hätten jeweils Einmal- und Sondereffekte gegenüber gestanden. Diese hätten nebst Kleindefiziten beim betrieblichen Aufwand in vier von sechs Jahren zu Mehrerträgen zwischen 1,2 und 3,8 Millionen Franken geführt. Trotz dieser Besserabschlüsse wurde 2018 eine Aufgabenüberprüfung initiiert, wie Eugster erklärt. Wegen der Mehrerträge von 3,8 und 3,3 Millionen 2018 und 2019 habe der Gemeinderat auf die für 2020 angedachte Steuererhöhung verzichtet. Eugster erklärt:

«Wir wissen jetzt, dass wir eine Steuererhöhung hätten brauchen können. Aber angesichts der guten Abschlüsse wäre sie wohl schlicht nicht akzeptiert worden. Was verständlich gewesen wäre.»