Feuerwehr Sie sind ganz Feuer und Flamme: Angehende Feuerwehrleute können nach dreitägigem Grundkurs bereits ihre ersten Einsätze leisten Vergangene Woche hat in Heiden der kantonale Feuerwehrgrundkurs AR/AI für in Ausbildung stehende Feuerwehrleute stattgefunden. Wie der Kurs vonstattenging, was die Teilnehmenden alles gelernt haben und wie ihre Ausbildung weitergeht, zeigt ein Einblick.

Dieses Experiment zeigt, wie gefährlich das Löschen mit Wasser von brennendem Fett in einer Fritteuse ist. Bild: PD

Von Atemschutzschulungen, über Rettungsdienstmodulen bis hin zur Brandbekämpfung – vom 17. bis 19. Februar absolvierten angehende Feuerwehrleute den Grundkurs für ihre Ausbildung.

83 Teilnehmende – darunter befanden sich acht Frauen – wurden von Instruktoren unterrichtet, begleitet und geprüft. In mehreren Gruppen und an diversen Standorten verteilt, haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuerst die theoretische Basis verinnerlicht, um diese dann in praxisorientierten Übungseinheiten umzusetzen. Der Kurs wurde ganz nach dem Motto «Vormachen, Nachmachen» durchgeführt. Walter Hasenfratz, Feuerwehrinspektor AR/AI und Mitglied der Geschäftsleitung der Gebäudeversicherung Assekuranz, sagt auf Anfrage:

Walter Hasenfratz, Feuerwehrinspektor AR/AI. Bild: PD

«Der Instruktor zeigte es vor und die Teilnehmenden machten es ihm nach.»

Die Instruktion wurde von Feuerwehroffizieren übernommen, welche allesamt die Ausbildung zum schweizerischen Feuerwehrinstruktor absolviert haben. Diese anspruchsvolle Ausbildung erfordert das Bestehen eines dreistufigen Selektionsverfahrens, sowie die erfolgreiche Absolvierung der Feuerwehrinstruktorenausbildung.

Ablauf des drei Tage dauernden Kurses

Eines der ersten Module, welches die Einsteigenden zu Beginn bewältigen mussten, war der Leitungsdienst. Die angehenden Feuerwehrleute haben gelernt, wie Löschleitungen zur Brandbekämpfung korrekt verlegt werden. Hasenfratz betont, dass ihnen von den Instruktoren auch deutlich klargemacht wurde, wie man mit dem Löschwasser aus Hydranten umginge. «Wir wollen sie sensibilisieren, dass es sich dabei um Trinkwasser handelt. Alle mit dem Trinkwasser zusammenhängende Armaturen werden konkret geschult. Wir geben immer besonders acht, dass keine Fehler passieren und nichts in das Trinkwassersystem zurückfliessen kann», erklärt er. Ein weiteres Modul dieses Tages war die Brandbekämpfung mit echt erzeugtem Feuer, wobei die Teilnehmenden sich mit der Herangehensweise an verschiedenste Arten von Bränden vertraut machten. Die Auszubildenden lernten das Sprechen über Funk und am Ende des Tages retablierten sie die benutzten Materialien und Geräte. Dies bedeutete, dass die gebrauchte Ausrüstung wiederhergestellt und so vorbereitet wurde, damit sie für den Weitergebrauch verwendet werden konnte.

Am Freitag standen die ersten Rettungseinheiten auf dem Programm. Die wichtigsten zu klärenden Fragen des Tages waren folgende: Wie stellt man eine Leiter auf und wie benutzt man sie richtig? Wie kann man eine sich in Gefahr befindende Person die Leiter hinuntertransportieren, ohne dabei die eigene Sicherheit aufs Spiel zu setzen?

Darauf folgten erste Angewöhnungslektionen an das Tragen eines Atemschutzgerätes. Walter Hasenfratz meint dazu:

Die Gruppe macht sich vertraut mit den Atemschutzgeräten. Bild: PD

«Grundsätzlich wollen wir erreichen, dass jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann ein Atemschutzgerät tragen kann.»

Das Atemschutzgerät könne einigen Feuerwehrleuten zu schaffen machen, so Hasenfratz. Durch das Engegefühl und die Dunkelheit unter der Maske könne etwa Panik aufkommen. Sei dies der Fall, würde das Atemschutztragen nicht erzwungen werden, sondern die oder derjenige würde von solchen Aufgaben befreit sein.

Der dritte und letzte Tag war Einsatztag, welcher mit der Strassenrettung startete. Danach erwarteten die Teilnehmenden verschiedenste Szenarien, bei denen sie das Wissen und die erlernten Fähigkeiten aus den einzelnen Modulen in die Tat umsetzen mussten. Sie mussten zum Beispiel eine Personenbergung an einem Steilhang oder das Einschreiten in einen Verkehrsunfall erfolgreich absolvieren. «Von A bis Z wurden alle Posten am Stück durchgeführt», erklärt Hasenfratz. Am Ende des Kurses wurden die Atemschutzgeräte geprüft und für den Weitergebrauch zurechtgelegt.

Kurs als Bestandteil der Ausbildung angehender Feuerwehrleute

Um die Ausbildung zur Feuerwehrfrau oder zum Feuerwehrmann antreten zu können, bedarf es einem Tauglichkeitstest, welcher von einer ärztlichen Fachperson auferlegt werden muss. Das Alter von 18 Jahren muss man ebenfalls erreicht haben, ansonsten gibt es die Möglichkeit, sich bei der Jugendfeuerwehr anzumelden. Laut Feuerwehrinspektor Walter Hasenfratz wird es besonders bei den Feuerwehrmännern bevorzugt, die Ausbildung nach der Rekrutenschule anzufangen.

Der Kurs gehört zur Grundausbildung, dessen Kosten und Aufwand von der Gebäudeversicherung Assekuranz vorgenommen werden. Wird der dreitägige Grundkurs erfolgreich absolviert, kann man bereits für Einsätze aufgeboten werden. Um die Feuerwehrausbildung final abzuschliessen, bedarf es einem zusätzlichen, laut Hasenfratz, relativ intensiven Atemschutzkurs. Dieser findet für den diesjährigen Feuerwehrnachwuchs im nächsten Jahr statt.