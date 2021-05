Ferienpass Nach Umstrukturierung von Pro Juventute: Den Ferienpass gibt es dieses Jahr nur in Innerrhoden Im Sommer 2021 wird der Ferienpass erstmals ausschliesslich für Innerrhoder Kinder angeboten. Grund dafür ist die Gründung der Regionalstelle Ostschweiz der Pro Juventute. In Ausserrhoden wird derzeit über das Angebot eines Ferienpasses diskutiert.

Der Innerrhoder Ferienpass findet alle zwei Jahre für Schülerinnen und Schüler der 1. bis 6. Primarstufe statt. Bild: PD

Im Dezember 2020 verkündete die Stiftung Pro Juventute ihre Umstrukturierung hin zu einer regionalen Organisation. Statt in kantonalen Organisationen sind die lokalen Aktivitäten von Pro Juventute nun in fünf Regionalstellen zusammengefasst.

Die Regionalstelle Ostschweiz mit Sitz in Herisau nahm am 1. Januar ihren Betrieb auf. Somit gliederte sie sich als fünfte und letzte – neben den Regionalstellen im Tessin, der Westschweiz, der Zentralschweiz und dem Mittelland – ins schweizweite Netz der Pro Juventute ein.

Den ehemals kantonalen Vereinen wurde bei der Umstrukturierung die Wahl gelassen, der jeweiligen Regionalstelle beizutreten oder eigene Familienorganisationen ins Leben zu rufen. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden gliederte sich nach der Auflösung des Vereins in die Pro Juventute ein, während Appenzell Innerrhoden einen anderen Weg einschlug und das Chindernetz AI gründete.

Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen

Luzius Gruber, Präsident des Chindernetzes AI sagt: «In Innerrhoden wollten wir an einem Verein festhalten und nicht zur Stiftung übergehen.» Gruber ist überzeugt davon, dass das Chindernetz AI auf kantonaler Ebene so eine gezieltere Fürsorge für Kinder und Jugendliche gewährleisten könne.

Luzius Gruber, Präsident des Chindernetzes AI. Bild: PD

Da die Statuten des Chindernetzes AI einen Vereinszweck ausschliesslich für Kinder in Innerrhoden vorsehen und die Sponsorengelder ebenfalls an diesen Zweck gebunden sind, gilt auch das Ferienpassangebot des Chindernetzes nur für Innerrhoder Kinder von der ersten bis zur sechsten Primarstufe. Dazu kommen die personellen Ressourcen, sagt Gruber, die im jungen Verein des Chindernetzes noch zu knapp sind, um ein grösseres Angebot bereitzustellen.

«Wir würden eine Partnerschaft mit der Familienorganisation in Ausserrhoden aber durchaus wieder willkommen heissen», sagt Gruber. Er bedauert, dass Ausserrhoder Kinder dieses Jahr nicht vom Ferienpass in Innerrhoden profitieren können. Gruber berichtet:

«Vereinzelt haben wir auch Anmeldegesuche von Ausserrhoder Familien erhalten, die wir leider ablehnen mussten.»

Die Nachfrage in Innerrhoden sei dieses Jahr verhältnismässig hoch, erzählt Gruber. Bereits 400 Anmeldungen für Kurse des Ferienpasses sind beim Chindernetz AI eingegangen. Besonders gefreut habe sich der Verein über die positive Resonanz der Innerrhoder Eltern, die gerade in Pandemiezeiten das Angebot des Ferienpasses schätzen.

Rund 160 Kurse

Bis zum 13. Mai befand sich der Innerrhoder Ferienpass in der ersten Anmeldephase, die der Orientierung und Kursnachfrage diente. Ab dem 12. Juni startet die zweite und definitive Anmeldephase. Gruber sagt: «Wir haben schon bemerkt, dass unser Angebot nun deutlich kleiner geworden ist, da wir den Ferienpass nicht mehr zusammen mit Ausserrhoden gestalten.»

Trotzdem hat das Chindernetz-Team ein Angebot von rund 160 Kursen auf die Beine gestellt. Die Aktivitäten reichen von diversen Sportarten, über den Besuch eines Betriebs bis hin zu Beauty- und Tierkursen. Einige der angebotenen Kurse sind auch dieses Jahr aufgrund der beschränkten Möglichkeiten in Innerrhoden weiterhin nach Appenzell Ausserrhoden verlagert.

Ausserrhoden diskutiert neues Angebot

Rabea Huber, Leiterin der Regionalstelle Ostschweiz der Pro Juventute Stiftung. Bild: PD

Der Aufbau der Regionalstelle Ostschweiz der Pro Juventute sei immer noch in Gange, erklärt Rabea Huber, seit April 2021 Leiterin der Regionalstelle Ostschweiz der Pro Juventute Stiftung. In diesem Zusammenhang sei entschieden worden, 2021 keinen Ferienpass für Ausserrhoden anzubieten.

Huber eruiert mit ihrem Team, welche Angebote Pro Juventute in Zukunft in der Region Ostschweiz anbieten will. Dabei seien auch Kooperationen mit anderen lokalen Partnern oder Organisationen möglich. Rabea Huber sagt:

«Wir arbeiten gerne auch mit dem Innerrhoder Chindernetz zusammen.»