Ferienlektüre Auf und davon in den Appenzeller Lesesommer Die spannendsten Reisen finden im Kopf statt. Animiert dazu werden Kinder in allen Bibliotheken des Appenzellerlandes.

Es ist noch nicht zu spät zum Einsteigen beim Lesesommer. Bild: Charlotte Kehl

Ob mit der Geiss aus Gais oder mit Gulliver, zum Meer oder mit Globi und dem Panda um die Welt oder gar mit einem Franzosen auf den Mars – ob Abenteuergeschichten, Krimis oder Comic – alles ist da. Wem hier das Leseherz nicht höher schlägt, dem ist nicht zu helfen. Und immer liegt ein Flyer dabei: Appenzeller Lesesommer, 1. Juli bis 21. August.

«Es ist sehr schön, dass alle Bibliotheken bei dieser Lese-Aktion, die vor zwei Jahren das erste Mal stattfand, mitmachen», erklärt Erika Bänziger, Bibliothekarin in Teufen. Innert 52 Tagen soll 30 mal 30 Minuten gelesen werden. Das ist die Bedingung, um an der Verlosung mit total spannenden Preisen teilnehmen zu können. Abgesehen von Bücher- und Kinogutscheinen ist z. B. ein Familieneintritt ins Technorama für 124 Franken zu gewinnen oder gar ein Säntispark-Gutschein für 200 Franken. Der nächste Winter kommt bestimmt. Das wird ermöglicht durch verschiedene Stiftungen wie die Dr.-Fred-Styger-Stiftung, Friedrich und Anita Frey-Bücheler, Huber+Suhner, Metrohm und die Steinegg-Stiftung.

Ziele erreicht

Fünf der insgesamt 14 Appenzeller Bibliotheken haben eine Lesesommer-Mitarbeiterin zur Verfügung gestellt. «Die gute Zusammenarbeit unter den Kolleginnen aus andern Bibliotheken war für mich besonders wertvoll», meint Karin Sutter. «Das hat gute Beziehungen geschaffen oder verstärkt, und wir werden vermehrt Synergien nutzen», ergänzt sie.

Mit Comics und Tricks

«Der weitaus grössere Teil der Teilnehmenden sind Primarschüler, meist zwischen der 3. und 6. Klasse», erzählt Erika Bänziger, «davon etwa ein Drittel Buben. Diese aber, und ihre Eltern, sind begeistert und dankbar für den Ansporn. Natürlich ziehen vor allem die tollen Preise», lacht sie.

Wenn ganze Familien mitmachen, gilt‘s Tipps und Tricks zu beachten. Wenn ein Primarschüler seiner kleinen Schwester ein halbe Stunde vorliest, dürfen grad beide ein Kreuz machen. Übrigens, es gelten auch Zeitschriften, Zeitungen, Comics – ob digital oder gedruckt.

Wenn alle Lesepässe abgegeben sind, folgt die Verlosung. Das organisiert jede Bibliothek für sich selber. Die meisten machen das öffentlich, mit viel Spannung. Nebst den grossen Preisen gibt’s für jedes Kind einen kleinen Trost- oder Mitmachpreis. In Teufen findet das am Mittwochnachmittag vom 31. August statt, in Speicher am 3. September.

Es ist noch nicht zu spät zum Einsteigen und Mitmachen. In jeder Bibliothek gibt’s Lesepässe zum Mitnehmen und Ausfüllen – auf und davon!

Oliver: Ich lese gerade: «Da lachen ja die Hunde». Ich lese eigentlich nicht so viel, aber dass wir uns auch vorlesen können, finde ich cool. Ich lese meinem kleinen Bruder Cornel vor.

Leonie: Ich lese ausser in der Schule meistens im Bett noch etwas. Grad jetzt finde ich «die fröhliche Katzenfamilie», oder «der fröhliche Katzensport» lustig.

Anna: Früher war «Joggeli söll ga Birli schüttle» mein Lieblingsbuch. Jetzt mag ich alle Bücher. Ich lese überall, wo ich kann, auf der Eckbank, in der Hängematte, im Auto, aber am liebsten in Ruhe in meinem Zimmer. Jetzt grad mag ich «Lotta-Leben».