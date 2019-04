FC Appenzell feiert Schützenfest gegen FC Sevelen Der FC Appenzell setzt sich in der 3. Liga auswärts in Sevelen mit 7:1 durch. Ab der 73. Minute erzielen die Innerrhoder fünf Treffer. Martin Kradolfer

Die Appenzeller Torschützen (von links): Sokol Shabani, Leon Keller, Mario Breitenmoser, Claudio Streule, Rafael Koch und Raphael King. (Bild: Martin Kradolfer)

Die 3.-Liga-Elf des FC Appenzell kam beim Tabellenletzten Sevelen erst in der zweiten Hälfte auf Touren und siegte dann aber klar und deutlich mit 7:1 und belegt neu in der Tabelle den 5. Rang.

Appenzell kam in der 6. Minute zu seiner ersten Chance. Doch Dimitri Wyss wurde im letzten Moment durch einen Verteidiger vom Ball getrennt. Danach hatten die Werdenberger ihre besten Momente. Lukas D’Olif musste zweimal eingreifen, und als Roger Fässler bei einem Zweikampf den Kürzeren zog, klärten Mitspieler. In der 24. Minute reklamierten die Gäste dann vergeblich Offside. Der einheimische Angreifer spielte in der Folge den Ball nach rechts, wo ihn ein Seveler zum 1:0 einschieben konnte. In der 39. Minute wurde dann Mario Breitenmoser im gegnerischen Strafraum gelegt. Den Elfmeter verwandelte Sokol Shabani zum 1:1-Pausenresultat.

Vorentscheidung in Minute 73

Drei Minuten nach Wiederbeginn brachte Rafael Koch die Appenzeller in Führung. Nach einer knappen Stunde wurde dann ein Rheintaler des Feldes verwiesen. Appenzell war drückend überlegen. Dennoch dauerte es bis zur 73. Minute bis Rafael Koch zum vorentscheidenden 3:1 einschoss. 60 Sekunden später versenkte Mario Breitenmoser einen Abpraller zum 4:1. Das 5:1 erzielte dann Leon Keller. Claudio Streule erhöhte auf 6:1. Den Schlusspunkt setzte Raphael King, dem eine Minute vor dem offiziellen Ende das 7:1 gelang.