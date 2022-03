Herisau Rohstoffreichtum, Bevölkerungsarmut und Menschenrechtsverletzungen: Rechtsanwältin Nina Burri über ihr Hilfsprojekt im Kongo In der ökumenischen Kampagne 2022 steht erneut die Klimagerechtigkeit im Mittelpunkt. Am kommenden Sonntag findet dazu in Herisau ein besonderer Gottesdienst statt – getragen von der reformierten, katholischen und methodistischen Kirchgemeinde. Im Fokus steht dabei ein Projekt in der Demokratischen Republik Kongo, dass sich mit den Schattenseiten des steigenden Rohstoffbedarfs befasst.

In den Bergminen des Kongos befindet sich das weltweit grösste Kobalt-Vorkommen. Bild: PD

Die Demokratische Republik Kongo gilt als eines der rohstoffreichsten Länder der Welt. Zentraler Wirtschaftsfaktor ist der Bergbau – die armutsbetroffene Bevölkerung sieht von den Geldeinnahmen durch den Rohstoffabbau aber nur wenig. Profitieren tun vor allem die Minenunternehmen – Menschenrechtsverletzungen sind dabei nicht selten. Dies und die damit zusammenhängende Klimakrise sind Thema des diesjährigen ökumenischen Gottesdienstes, welcher kommenden Sonntag in der reformierten Kirche in Herisau gefeiert wird.

Die diesjährige ökumenische Kampagne «Klimagerechtigkeit – jetzt» möchte auf die Verantwortung eines jeden Menschen aufmerksam machen. Dazu gehört auch die Auswirkungen des Rohstoffkonsums der hiesigen Bevölkerung auf die Länder des globalen Südens aufzuzeigen. Nina Burri ist Menschenrechtsanwältin und tätig beim Hilfswerk der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (HEKS). Sie ist Themenverantwortliche des Projekts «Menschenrechte im Bergbau» und wird am Gottesdienst aus eigener Erfahrung berichten, wie die Situation in den Rohstoffminen Kongos aussieht, eines Landes mit rund 90 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Sie erklärt:

Nina Burri, Menschenrechtsanwältin. Bild: PD

«Wir wollen die Bevölkerung dafür sensibilisieren, wie sich unser zunehmender Rohstoffbedarf im globalen Süden auswirkt.»

Laut Burri versuchen viele Staaten langsam von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie etwa Öl und Gas wegzukommen. Erneuerbare Energien seien eine gute Lösung, doch auch diese Alternativen besitzen Schattenseiten und bringen Konsequenzen mit sich.

Die negativen Auswirkungen des Rohstoffabbaus im Kongo

Der Rohstoffabbau hat erhebliche negative Auswirkungen auf die dortige Umwelt. Bild: PD

«Im Kongo befinden sich etwa 70 Prozent der weltweiten Kobalt-Reserven», erklärt die Anwältin. Kobalt findet sich in vielen akkubetriebenen Geräten wieder, so auch in unseren Smartphones, E-Bikes und Computern. Burri erklärt, dass die Rohstoffe mehrheitlich in industriellen Minen abgebaut werden – was negative Auswirkungen auf die dortige Umwelt und die ansässigen Menschen mit sich bringe. Staub und giftige Chemikalien würden den Boden verdrecken, die Luft verschmutzen und das Wasser verunreinigen.

Seit über zehn Jahren setzt sich HEKS (vormals «Brot für alle») für die dortigen Menschen ein, indem das Hilfswerk die beiden lokalen Partnerorganisationen Afrewatch und CAJJ unterstützt. Afrewatch ist zuständig für die Stärkung der dortigen Gemeinschaften durch Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen und Aufklärung. Die Organisation CAJJ ist ein Zusammenschluss von Juristen, welche sich vor Gericht für die Opfer der negativen Folgen des Bergbaus einsetzen.

Wie kann die hiesige Bevölkerung diesem Problem entgegensteuern?

Am Sonntag wird Nina Burri ausführlich über ihre Eindrücke sprechen, und diese mit Bildern illustrieren: «Ich werde einige Bilder meines letzten Besuchs vom Dezember 2021 zeigen. So können sich die Besucherinnen und Besucher besser vorstellen, woher das Kobalt in unseren Akkus kommt und welche Konsequenzen der Rohstoffabbau hat.» Sie betont, dass dies nicht zwingend heissen soll, den eigenen Konsum einzustellen. Vielmehr sollte man sich des eigenen Konsumverhaltens bewusst sein. Die Anwältin meint, konkret könne man etwa beim nächsten Handykauf nachfragen, woher die Rohstoffe dafür kommen und ob Kinderarbeit dahintersteckt.

Wichtig sei vor allem, jetzt gegen den Klimawandel zu handeln. Das Zeitfenster sei bereits sehr kurz, so Burri.

«Insgesamt geht es in der diesjährigen Kampagne darum, dass man jetzt etwas dagegen machen muss.»

Reformierte, katholische und methodistische Kirchgemeinde spannen zusammen

Im Rahmen der ökumenischen Kampagne werden den Kirchgemeinden jedes Jahr neue Projekte vorgeschlagen, und 2022 hat das Thema «Wirtschaft und Menschenrechte» besonders überzeugt. Die Verbindung beider Aspekte – wie sowohl der Umgang mit Rohstoffen seitens der Bevölkerung als auch das Handeln gewisser Minenunternehmen das Klima beeinflussen – sei ausschlaggebend gewesen. Pfarrerin Johanna Spittler betont:

Johanna Spittler, Pfarrerin der evang.-ref. Kirchgemeinde Herisau. Bild: PD

«Das Projekt hat uns zugesagt, weil eben beide Seiten zur Sprache kommen.»

Gemäss Spittler sei letztlich das Ziel dieser Kampagne, die Bevölkerung aus der Region für die internationalen Zusammenhänge zu sensibilisieren.

Getragen wird der ökumenische Gottesdienst am 13. März von der reformierten, katholischen und methodistischen Kirchgemeinde Herisau. Stattfinden wird dieser in der reformierten Kirche und wird zusätzlich als Livestream angeboten. Nina Burri wird als Referentin für HEKS präsent sein und für afrikanische Rhythmen sorgt der Kirchenchor Peter und Paul unter der Leitung von Rahel Fröhlich. Anschliessend gibt es für alle hungrigen Besucherinnen und Besucher eine feine Suppe. Für den Suppenzmittag im Kirchgemeindehaus sind alle Coronamassnahmen aufgehoben worden.