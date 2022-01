Fasnacht Ein Highlight der Herisauer Fasnacht: Schnitzelbänkler trotzen Corona mit frechen Versen und bösen Sprüchen Am Dienstag startet der Verkauf für den Herisauer Schnitzelbankabend. Dieser findet am 3. März unter Einhaltung der 2G-plus-Regel statt. Üblicherweise ist die Veranstaltung innert einer Stunde ausverkauft.

Der Herisauer Schnitzelbankabend findet am 3. März statt. Auch die Wasserratta aus Chur sind wieder dabei. Bild: rak

Ein fester Bestandteil der Herisauer Fasnacht ist der Schnitzelbankabend. Jeweils am Donnerstag nach dem Aschermittwoch werden in diversen Lokalitäten in Herisau und der Umgebung die Lachmuskeln strapaziert. Nachdem die Veranstaltung im letzten Jahr den Coronamassnahmen zum Opfer gefallen ist, kann der Herisauer Schnitzelbankabend in diesem Jahr am 3. März stattfinden.

Verantwortlich für die Durchführung zeigt sich die Herisauer Guggenmusik Izi bizi tini wini, welche die Schnitzelbankgruppen jeweils im Alten Zeughaus empfängt. Die Planung für die diesjährige Durchführung sei kurzfristiger gewesen, als in anderen Jahren, erklärt OK-Präsident Manuel Hutter: «Normalerweise haben wir die Planung im Dezember bereits abgeschlossen. Mit der Planung für die Ausgabe in diesem März hingegen konnten wir erst im Januar beginnen.» Die Planung sei, abgesehen von den Corona-Massnahmen, ein Selbstläufer. Seit über zehn Jahren organisiert die Guggenmusik den Schnitzelbankabend. «Wir hoffen auch dieses Jahr auf reges Interesse. Bisher waren die Plätze im Alten Zeughaus jeweils binnen einer Stunde ausverkauft», so Hutter.

Sechs statt zehn Schnitzelbankgruppen

Während in anderen Jahren bis zu zehn Schnitzelbankgruppen die Lokalitäten aufsuchten, sind es in diesem Jahr derer sechs. Die Gründe für das Fernbleiben der Gruppen seien unterschiedlich. Die meisten Veranstaltungen, an denen üblicherweise Schnitzelbänke vorgetragen werden, wurden abgesagt. Hutter erklärt:

«Schnitzelbänke zu schreiben ist zeitaufwendig. Für eine oder zwei Veranstaltungen ist der Aufwand einigen zu gross.»

Wieder andere Gruppen fühlten sich mit der pandemischen Situation nicht wohl. Die sechs Schnitzelbankgruppen, die am 6. März auftreten werden, sind Besucherinnen und Besuchern der vergangenen Schnitzelbankabende wohl bekannt.

Trompf-Buur aus Herisau nehmen das Geschehen in der Gemeinde aufs Korn, begleitet werden sie von der Gitarre. Der Süd-Appenzeller nimmt üblicherweise kein Blatt vor den Mund – höchstens ein Glas Appenzeller. Die Wasserratta aus Chur kennen sich nach so vielen Jahren am Schnitzelbankabend Herisau in der Hinterländer Gemeinde ganz gut aus. Und die Stammgäste kennen und lieben ihren Humor. Zwar keine Aasfresser, aber dennoch Freunde des gefundenen Fressens für freche Sprüche: die Thurgeier aus Bischofszell. Auch lange nach ihrem Auftritt klingt den Zuhörerinnen und Zuhörern die Melodie des Kazoos der Alligattohre aus Flawil in den Ohren. Zum aktiven Mitsingen hingegen, laden die Zwei Räppler aus Gossau mit ihrem Fasnachts-Rap ein.

Neben dem Alten Zeughaus nehmen dieses Jahr die Alte Stuhlfabrik, betreut von der Guggenmusik Herischrenzer, die Narrendorf-Metzgete, die Wyburg und das Restaurant Schafräti in Herisau sowie das Restaurant Schäfli in Waldstatt teil.