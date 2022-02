Fasnacht Herisauer Guggen läuten mit zwei Platzkonzerten am Samstag die Fasnacht ein Am Samstag begrüssen die vier Herisauer Guggenmusiken die Fasnacht mit zwei Platzkonzerten auf dem Obstmarkt und vor dem Schulhaus Wilen. Für den Besuch der Konzerte wird kein Zertifikat benötigt.

Treten am Samstag bei Platzkonzerten auf. Von oben links nach unten rechts: Sauknapp, Herischrenzer, Izi bizi tini wini und die Ziegelhöttler. Collage: Apz

Üblicherweise startet die Herisauer Fasnacht mit der grossen Sauknapp Party in der Chälblihalle. Die Party, die 2021 zum 20. Mal hätte stattfinden sollen, musste allerdings aufgrund der Coronamassnahmen bereits zum zweiten Mal verschoben werden. Die Planung, sowohl von Partys als auch von Auftritten, gestalte sich in diesem Jahr besonders schwierig, erklärt Stefan Kull, Präsident der Guggenmusik Sauknapp aus Herisau. «Dennoch wollen wir den Leuten Fasnacht bieten», erklärt Kull. «Wir» heisst in diesem Fall die vier Herisauer Guggen, Herischrenzer, Ziegelhöttler, Izi bizi tini wini und Sauknapp.

Gemeinsam starten sie mit zwei Platzkonzerten am Samstag die Herisauer Fasnacht. Von 17 bis 19.30 Uhr auf dem Obstmarkt und von 20 bis 22 Uhr vor dem Schulhaus Wilen. Ein Monsterkonzert, bei dem alle Guggen gemeinsam spielen, sei nicht geplant, sagt Kull. Die Entscheidung, ob die Guggen alleine oder alle zusammen spielen wollen, überlasse er aber den musikalischen Leitern. Wie der Name «Guggen Bierwage Tour» verrät, ist auch für die Verpflegung gesorgt. Auch Würste werden an den beiden Standorten verkauft. Die Vorfreude bei den Guggen sei gross. «Und das Beste ist, dass alle daran teilhaben können. Da wir draussen sind, gibt es keine Zertifikatspflicht», erklärt Kull.

Nur Auftritte ohne Zertifikat

Die Solidarität sei in dieser Zeit besonders wichtig. Deshalb habe sich die Sauknapp darauf geeinigt, nur an Auftritten teilzunehmen, an denen alle spielen können – unabhängig vom Zertifikat. Der Auftritt vor zwei Wochen in Waldstatt unter Einhaltung von 3G sei eine Ausnahme gewesen. Die Guggenmusik, die sonst auch in Deutschland oder Holland zu Gast ist, werde sich in diesem Jahr auf Auftritte in der Region konzentrieren. Auch die anderen Herisauer Guggen bleiben heuer vorwiegend in der Umgebung. Bei der Guggenmusik Izi bizi tini wini ist der Tourenplan etwas kleiner, aber dennoch abwechslungsreich ausgefallen. Sie wird vor allem an Maskenbällen im Appenzellerland und im St.Gallischen anzutreffen sein. Die Herischrenzer sind nach dem Fasnachtsstart vier Mal musikalisch on Tour. Am 26. Februar machen sie eine Beizentour in Herisau und der Umgebung und am 27. Februar sind sie am Umzug in Altstätten anzutreffen – vorausgesetzt, dieser wird durchgeführt. Am Aschermittwoch und am Fasnachtssamstag stehen eine Beizentour und Auftritte im Narrendörfli auf dem Programm. Die Ziegelhöttler vertreten das Motto: «Möglich machen, was möglich ist!» Demnach spielen sie ihre traditionellen Quartierkonzerte, an denen alle teilnehmen können, aber auch Auftritte an regionalen Maskenbällen, welche Stand heute unter der 2GPlus-Regelung stattfinden. Die üblichen Auslandswochenenden und -Auftritte wurden abgesagt.

Von Guggern für Gugger

Die Idee für die Platzkonzerte ist Kull im Gespräch mit Guggern der Ziegelhöttler eingefallen. Die Bewilligung von der Gemeinde sei erteilt und somit stehe dem Fasnachtsstart nichts im Weg. «Wir freuen uns alle, dass wieder etwas läuft», so Kull. Er bemerkt, dass der Zusammenhalt und die Kommunikation zwischen den Guggen sich in den letzten beiden Jahren ohne Fasnacht verbessert haben. «Es ist wieder wie zu den Zeiten der Vereinten Herisauer Guggenmusiken. Richtig schön», so Kull.

Etwas laufen wird auch an der restlichen Herisauer Fasnacht. Diese findet traditionellerweise vom Aschermittwoch bis am Funkensonntag statt. Heuer also vom 2. bis am 6. März. Der Kindermaskenball und die beiden Umzüge am Aschermittwoch und am Funkensonntag wurden bereits abgesagt. Was bleibt, ist das Narrendörfli – eine Lightversion des Narrendorfs auf dem Ebnet.

Narrendörfli auf Sparflamme

Im Fasnachtsverein Herisau, der für die ersten beiden Durchführungen des Narrendorfs zuständig war, wurde diskutiert, ob und wie eine Fasnacht stattfinden soll. «Gerade für uns Gastronomen ist die Fasnacht eine wichtige Zeit», erklärt Kull, der im Verein für die Gastronomie zuständig ist. Gemeinsam mit den Marktfahrenden, der Siebenschläfer Bar, deren Sitz sich seit kurzem in Herisau befindet, und der Amadeus und der Angel's Bar habe der Vereinsvorstand daraufhin das Narrendörfli geplant. Das Konzept sieht einen verkleinerten Aussenbereich mit Verpflegungsständen vor der Chälblihalle, einen Innenbereich mit Bars und die Metzgete-Stube, in der auch der Schnitzelbankabend am Fasnachtsdonnerstag stattfinden soll, vor. Der Fasnachtsverein wird seinerseits vor der Chälblihalle einen Bierwagen betreiben.

Beim Narrendörfli soll für jeden etwas dabei sein. In der Chälblihalle gilt Stand heute 2G-plus, in der Metzgete-Stube 2G und Sitzpflicht und auf dem Aussengelände voraussichtlich 3G. «Wir hoffen aber, dass die Massnahmen fallen und wir zumindest im Aussenbereich ohne Zertifikatspflicht fahren können», so Kull. Am Mittwoch, Freitag und Samstagabend finden im Narrendörfli Auftritte von Guggen statt. Dazwischen sorgt ein DJ für Stimmung. Auf eine Liveband habe man in diesem Jahr verzichtet. «Wir planen alles auf Sparflamme. Aber das ist egal. Hauptsache Fasnacht», sagt Kull.