Fasnacht Die Fasnacht ist zurück: «Guggefescht» in Waldstatt ein voller Erfolg Am Samstag fand mit dem «Guggefescht» Waldstatt die erste Fasnachtsveranstaltung im Appenzellerland statt. Auf dem Schulhausplatz statt wie üblich im Mehrzweckgebäude wurde unter Einhaltung der 3G-Regeln gefeiert.

Das Guggenfescht Waldstatt lockte zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an. Bild: schweizerfasnacht.ch

Die Guggenmusik Mehrzweckblaari aus Waldstatt feierte die Fasnacht für einmal auf dem Schulhausplatz statt wie üblich im Mehrzweckgebäude. Mit ihnen feierten zahlreiche Fasnachtsbegeisterte, einige von ihnen getreu dem Motto «Aprés Ski» in Skianzügen und Skischuhen. Die Veranstaltung konnte, da sie nicht im Innern stattfand, unter Einhaltung der 3G-Regel durchgeführt werden. Zwischen 12 und 21 Uhr gaben sich vier Guggen, darunter auch die Gastgeber, die Ehre. Für die Verpflegung wurde an zwei Bars gesorgt.

Ein einmaliges «Guggefescht»

OK-Präsident Roman Tanner zieht eine positive Bilanz: «Wir hätten nicht mit so vielen Besucherinnen und Besuchern gerechnet. Es freut uns aber riesig, dass wir so vielen eine Freude machen konnten.» Für die Merzweckblaari sei immer klar gewesen, dass sie eine Veranstaltung durchführen wollen. «Für die Leute und für das Dorf», sagt Tanner. Üblicherweise findet das «Guggefescht» jeweils im Mehrzweckgebäude statt und dauert bis in die frühen Morgenstunden. Tanner erklärt:

«Wegen der Lautstärke der Guggen und der Feiernden haben wir uns dafür entschieden, bereits um 12 Uhr zu beginnen und das Fest um 21 Uhr zu beenden.»

Die Planung sei eine Herausforderung gewesen, da sich die Massnahmen immer wieder geändert hätten. «Aber schlussendlich hat alles gepasst», so der OK-Präsident. Trotz der positiven Bilanz sei für das nächste Jahr, sofern die pandemische Situation es zulässt, wieder ein reguläres «Guggefescht» mit mehr Guggen geplant. Für die Mehrzweckblaari ist die Fasnacht aber längst nicht vorbei. In den kommenden Wochen werden sie noch einige Auftritte bestreiten. «Natürlich nicht so viele, wie in einer regulären Saison, aber wir haben an jedem Wochenende einen Auftritt. Darauf freuen wir uns natürlich», so Tanner.

Veranstaltungen für Fasnachtsbegeisterte

Einige Fasnachtsveranstaltungen im Appenzellerland befinden sich mitten in der Planung. Von Guggenpartys bis zu Maskenbällen ist für jede und jeden etwas dabei. In Herisau findet vom 2. bis 5. März eine abgespeckte Version des Narrendorfs statt. Im «Narrendörfli» auf dem Ebnet winken Bars, eine Metzgete-Stube und Verpflegungsmöglichkeiten im Aussenbereich. Auch Guggenmusik und Schnitzelbänkler sollen nicht fehlen, wie der veranstaltende Fasnachtsverein Herisau auf seiner Website schreibt. Die Umzüge am Aschermittwoch und Funkensonntag wurden abgesagt.

Maskenbälle für Kinder und Erwachsene

In der Gemeinde Gais wird laut Peter Heierli, stellvertretend für den Fasnachtsverein Gais, zwar kein Fasnachtsumzug durchgeführt werden, doch Gross und Klein sollen trotzdem nicht zu kurz kommen. Am Samstag, 5. März, wird beim Gaiser Dorfschulhaus ein grosses Festzelt aufgestellt und Kinder können sich ab 13.30 Uhr verkleidet und geschminkt an einem Maskenball erfreuen. Für die Erwachsenen ist am gleichen Tag ab 19 Uhr ebenfalls ein Maskenball unter dem Motto «Alles nur Fassade» geplant und die Liveband Supreme wird die Stimmung aufheizen. Eingeladen sind alle Gäste, die ein 2G+ Zertifikat vorweisen können.

Gemäss der offiziellen Website können auch die Steiner Maskenbälle vom 5. bis 7. März in Stein stattfinden.

Der Fasnachtsverein Appenzell lädt am Samstag, 12. Februar, zu einem Guggengottesdienst ein. Und am Freitagabend, dem 25. Februar, findet ein Oldie Night statt. Weitere Infos dazu werden demnächst auf der Website des Fasnachtsvereins Appenzell bekanntgegeben. Ebenfalls planen die Appenzeller einen etwas anderen Fasnachtsumzug. Die Wagen und Guggen werden an verschiedenen Orten im Dorf platziert und von den Zuschauerinnen und Zuschauern aufgesucht.

Schönengrund muss auf den diesjährigen Fasnachtsumzug verzichten, da dieser in vergangenen Jahren mit mehreren tausend Zuschauerinnen und Zuschauern stattgefunden hat. Die Schutzmassnahmen könnten also nicht umgesetzt werden, so die Präsidentin des FAKO-Schönengrund, Anina Müller.