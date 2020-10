Fasnacht 2021: Die Durchführung der Festivitäten im Appenzellerland ist weitestgehend ungewiss Die meisten Fasnachtsveranstalter äussern sich verhalten zur Planungssituation der Traditionsfeiern. «Nach der Hauptversammlung wissen wir mehr», heisst es aus allen Winkeln des Appenzellerlands. In Ausserrhoden steht der Durchführung der Fasnacht zumindest von Seiten der Behörden nichts im Wege.

Ob Gidio nächstes Jahr wie gewohnt zur Fasnachtszeit zu Grabe getragen werden kann, ist noch offen. Bild: Nadine Küng (Herisau, 26. Februar 2020)

Diverse Fasnachtsveranstalter behaupten zwar, zuversichtlich zu sein. Klare Ansagen wollen zurzeit aber nur die wenigsten machen. Es dominiert, wie bei so vielen Grossveranstaltungen in diesem Jahr, auch betreffend Fasnacht 2021 die Unsicherheit.

Warum sich viele Veranstalter noch nicht festlegen wollen, erklären sie damit, dass es für sie auch möglich sei, kurzfristig und ohne finanziellen Mehraufwand auf allfällige Verschärfungen der Schutzmassnahmen zu reagieren. Frei nach dem Motto «Wozu jetzt schon absagen, wenn man auch noch zuwarten kann» spielen die Organisatoren auf Zeit. «Nach der Hauptversammlung wissen wir mehr», heisst es aus fast allen Winkeln des Appenzellerlandes. Die Versammlungen finden grösstenteils zwischen Ende Oktober und Anfang November statt.

Vertröstungen in Inner- wie Ausserrhoden

In Appenzell heisst das Credo Diskretion. Der Fasnachtsverein Appenzell sieht von einer Stellungnahme vorerst gänzlich ab. Man wolle sich Anfang November, nach der Hauptversammlung, zu Wort melden.

In Ausserrhoden sind etwa Schönengrund und Teufen beliebte Anlaufstellen für Fasnachtsbegeisterte. Von Samuel Friedel, Präsident der «Guggemusig Bläächi-Lömpe Schönegrond», heisst es:

«Wir wollen unbedingt irgendetwas auf die Beine stellen.»

Aus Teufen wiederum: Man stehe zwar in Kontakt mit dem Kinderfasnachtskomitee, doch seien noch keine Entscheide gefällt worden, ob und in welcher Form die Kinderfasnacht 2021 stattfinden soll.

Und zu Herisau: Der vermeintliche Hauptort Ausserrhodens lässt die frühen Absagen diverser fasnächtlicher Festivitäten für sich sprechen. Mitte September hat die Guggenmusik Ziegelhöttler ihre Fasnachtstour 2021 in einer Medienmitteilung offiziell abgesagt. Zur gleichen Zeit gab Roger Schläpfer, Vorsteher der Gidiokommission, gegenüber dem «Tagblatt» an, über die Durchführung des Fasnachtsbrauchs «Gidio Hosestoss» kurzfristig befinden und kommunizieren zu wollen. Und nur wenige Wochen später entschlossen sich auch die Organisatoren der «Saukapp-Guggenparty» dazu, das 20-Jahr-Jubiläum des Festes, das ursprünglich am 29. und 30. Januar hätte stattfinden sollen, aufs darauffolgende Jahr zu verschieben.

Warum das Abwarten nicht für alle eine Option ist

Nicht alle können zuwarten. So sagt etwa Marco Hagmann, Präsident des Fasnachtsvereins Herisau:

«Für uns kommt eine kurzfristige Ab- oder Zusage nicht in Frage.»

Zu gross sei der Organisationsaufwand. Laut Hagmann rechnet der Fasnachtsverein normalerweise mit zirka vier bis fünf Monaten Planung und mit ein bis zwei Wochen Aufbauzeit. Zur Durchführung kann auch er zurzeit nichts Konkretes sagen.

Für die teilnehmenden Vereine und die Festwirtschaft ist die Lage ebenfalls prekär. Fällt die Fasnacht erst wenige Wochen vor der geplanten Durchführung unverhofft ins Wasser, dürfte nebst den finanziellen Einbussen auch der Planungsaufwand beklagt werden.

Kanton wartet auf die Schutzkonzepte

Daniel Lehmann, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Wie es aus Sicht des Kantons um die Durchführung der Fasnachtsfeiern steht, verrät Daniel Lehmann, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit Appenzell Ausserrhoden. «Stand jetzt sind Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen erlaubt», so Lehmann. Von Kantonsseite stehe einer Durchführung der Fasnacht nichts im Wege – vorausgesetzt natürlich, dass die entsprechenden Schutzkonzepte die Anforderungen erfüllen. Liegt ein Schutzkonzept vor, kann der Kanton entscheiden. Lehmann sagt:

«Wir sind bestrebt, die Anlässe – wo möglich – durchzuführen.»

Aktuell setzt sich der Kanton mit dem «Silvesterchlausen» auseinander. Laut Lehmann geht man zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die sogenannten Chlausen-Schuppel am 13. Januar 2021 unter Einhaltung entsprechender Sicherheits- und Hygienevorschriften unterwegs sein werden. Diese Vorschriften werden aktuell gemeinsam mit den verantwortlichen Stellen erarbeitet.