Familie Heeb wirtet seit 100 Jahren im «Säntis» Appenzell 1919 gelangte das Gasthaus Säntis am Landsgemeindeplatz in Appenzell in den Besitz der Familie Heeb. Vier Generationen bauten den Betrieb kontinuierlich aus. Karin Erni

Stefan und Catriona Heeb-Paton (stehend) mit ihren Kindern Stuart, Silvan, Scott und Stephanie. (Bild: PD)

Am 19. Mai 1919 verkündete Franz Heeb-Fritsche in einem Inserat, dass er das Gasthaus zum Säntis in Appenzell übernommen habe und nun auf eigene Rechnung betreibe. Das Haus verfügte damals über 30 Betten und einen Saal für 250 Personen. Nach dem frühen Tod der Eltern übernahm 1925 mit Josef Anton und Luise Heeb-Signer die zweite Generation der Familie den Betrieb. Mit dem Kauf des landwirtschaftlichen Betriebs «Wühre» bauten sie sich ein zweites Standbein auf. Während des Zweiten Weltkriegs war die Betreiberfamilie dadurch Selbstversorgerin. Trotz entbehrungsreicher Zeiten kam im Hotel Säntis ab und zu ein Braten auf den Tisch.

Kunstmaler gestaltet die Fassade

1948 erhielt die Fassade durch den bekannten Kunstmaler Johannes Hugentobler ihr heutiges Aussehen. 1963, im Geburtsjahr des aktuellen Betreibers Stefan Heeb, kauften seine Eltern Josef Anton und Annemarie Heeb-Drach das Hotel Säntis für 350 000 Franken. Sie bauten den einfachen Gasthof zu einem Hotel mit 40 Zimmern aus. 1967 erfolgte eine bauliche Erweiterung. 1981 wurde das Hotel wiederum einer grösseren Renovation unterzogen und nennt sich fortan Romantik Hotel Säntis. 1989 steigt Stefan Heeb in den elterlichen Betrieb ein. 1993 übernimmt die Familie das Nachbarhaus «Lidwines Haus». Es wird abgebrochen und neu aufgebaut. Hier entstehen Wellnessbereich, Junior-Suiten und Bar. 1995 kaufen Catriona und Stefan Heeb-Paton den Betrieb. Die beiden haben fünf Kinder. Sean, das zweitjüngste kommt im Alter von fünf Jahren bei einem Skiliftunfall ums Leben.

Einziges Vier-Sterne-Haus

1997 erhält das Haus einen vierten Stern und ist damit das einzige Vier-Sterne-Haus in Appenzell. 2002 wird zusätzlich das Hotel Hecht übernommen und kernsaniert. Im Jahr 2016 folgt der «Löwen». Alle drei Häuser verfügen über 102 Zimmer. 50 Mitarbeitende sorgen sich um das Wohl der Gäste. Hinweis Zum Jubiläum bietet das Romantik Hotel Säntis spezielle Packages sowie Wettbewerbe für die Gäste an. In der Hotelhalle wurde eine Ausstellungswand kreiert, wo verschiedene alte Prospekte, Speisekarten, Fotos und Inserate ausgestellt sind.