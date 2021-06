VERNEHMLASSUNG GEMEINDEORDNUNG Fakultatives Referendum fürs Budget Herisau? Nur wenige Parteien sind dafür In Herisau werden derzeit Unterschriften für die Einführung eines fakultativen Referendums beim Budget gesammelt. Eine Umfrage bei den Parteien hierzu zeigt: Nicht alle wollen eine Änderung. Eine grosse Anzahl spricht sich für die bisherige Lösung aus.

Noch bis zum 5. Juli sammeln Toni Schwitter und Thomas Wöllner Unterschriften. Bild: Toni Küng

Derzeit läuft die Vernehmlassung zur neuen Gemeindeordnung. Und die beiden Herisauer Toni Schwitter und Thomas Wöllner sammeln fleissig Unterschriften. Sie wollen die Einführung eines fakultativen Referendums beim Budget der Gemeinde erwirken. Eine Idee, welche jedoch nicht überall gut ankommt.

Die Mitte Hinterland ist der Meinung, dass es sinnvoller ist, die abschliessende Budgetkompetenz beim Einwohnerrat zu belassen. «Vor der Einführung der heutigen Regelung wurde etliche Male das Budget an der Urne abgelehnt und damit die Umsetzung der Pläne erheblich verzögert, ohne aber bei genauerer Betrachtung einen wesentlichen Einfluss auf die finanzielle Lage gehabt zu haben», sagt Parteipräsident Stefan Ries. «Das liegt unter anderem daran, dass an der Urne nur Ja oder Nein gesagt werden kann, ohne dass inhaltlich Einfluss genommen werden könnte.» Zudem sieht Ries die Gefahr, dass beim Budget die populistische Aufmachung von Teilwahrheiten eine breitere Mobilisierung begünstigen könnte, in der die umfängliche Betrachtung des Geschäfts zu kurz kommt.

Die SP begrüsst ein allfälliges fakultatives Referendum ebenfalls nicht. Sie verweist darauf, dass das Stimmvolk 2012 die aktuelle Kompetenzregelung mit einer deutlichen Mehrheit von 55,6 Prozent gutgeheissen hat. Parteipräsident Peter Federer spricht von einer Regelung, mit welcher in den vergangenen zehn Jahren in Herisau positive Erfahrungen gemacht wurden. «Mit der heutigen Regelung kann zudem der Budgetprozess später im Jahr beginnen und sich auf präzisere Finanzzahlen aus der laufenden Rechnung und klareren Prognosen abstützen», so Federer. «Mit der Einführung des fakultativen Referendums wird dieser Gewinn in Frage gestellt.»

Ein Argument, auf welches sich auch die EVP stützt. Entweder fände die Abstimmung über das Budget im März statt, was zur Folge hätte, dass bei einer Ablehnung alle nicht gebundenen Ausgaben gestoppt werden müssten. Oder sie findet bereits im Dezember statt. Das wiederum beinhaltet eine frühere Budgetierung. Auch hier entstünden gemäss Partei viele Nachteile. Parteipräsident Mathias Steinhauer findet daher:

«Mit der Verabschiedung durch den Einwohnerrat im Dezember besteht für den Jahresstart Rechtssicherheit.»

Zudem ist die Partei der Auffassung, dass sich die Finanzkommission und die Fraktionen intensiv mit dem Budget befassen, was auch für die Beibehaltung des Status quo spreche.

Die FDP versteht Schwitters und Wöllners Unterschriftensammlung, erachtet das fakultative Referendum jedoch nicht als zielführend. «Ein Budget verspricht noch keine Erfüllung der effektiven Zahlen», sagt FDP-Vorstandsmitglied André Fuchs. Zudem äussert die Partei Bedenken ob der Fristen, die mit dem fakultativen Referendum einher gingen. «Im schlimmsten Fall hätte die Gemeinde bis im April oder Mai kein Budget und wäre eigentlich nicht handlungsfähig.»

Gewerbe und SVP finden ein fakultatives Referendum sinnvoll

Die SVP Herisau begrüsst hingegen die Bestrebungen Schwitters und Wöllners. Wie Präsident Christian Oertle ausführt, hatte sich die Partei in der Vernehmlassung ebenfalls für ein fakultatives Referendum ausgesprochen. Das Volk habe sich auch schon anders entschieden als das Parlament. «Wenn also etwas aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger falsch läuft, können sie reagieren.» Im Gegenzug sei es eine Bestätigung für die Politiker, wenn das fakultative Referendum nicht ergriffen wird. Dass die Einführung des fakultativen Referendums bedeuten könnte, dass früher budgetiert und damit eine grössere Ungenauigkeit in Kauf genommen wird, ist für die SVP nicht nachvollziehbar. Oertle verweist auf die Finanzabteilung, die eine hohe Qualität aufweise und auch unter neuen Voraussetzungen einen guten Job machen würde.

Roman Wäspi von der Fraktion Gewerbe/PU erachtet die Einführung des fakultativen Referendums grundsätzlich als sinnvoll:

«Damit gibt der Einwohnerrat das letzte Wort zum Budget an das Volk zurück, so wie es früher mal war und so wie es in vielen Gemeinden auch heute noch der Fall ist.»

Allerdings sollte die Hürde für eine entsprechende Abstimmung, sprich die benötigte Unterschriftenzahl, im Falle des Budgets (und nur in diesem Falle) erhöht werden. Wäspi ist der Ansicht, dass eine solche Abstimmung nämlich nur Sinn macht, wenn eine breite Bevölkerungsschicht dies auch wünscht.