FAKULTATIVES REFERENDUM GEFORDERT Zwei Herisauer sammeln Unterschriften für eine Abstimmung über das Gemeindebudget: «Wir möchten ermöglichen, dass die Bevölkerung es auch ablehnen kann» Bis 2012 war eine Urnenabstimmung zum Budget in Herisau obligatorisch. Seitdem wird dieses durch den Einwohnerrat abschliessend genehmigt. Die beiden Herisauer Toni Schwitter und Thomas Wöllner wollen dies ändern. Sie sammeln Unterschriften für die Einführung eines fakultativen Referendums.

Toni Schwitter und Thomas Wöllner sind in Herisau keine Unbekannten. 2018 sammelten sie bereits Unterschriften gegen das Parkierungsreglement der Gemeinde. Bild: Astrid Zysset

Die Worte, die der Herisauer Toni Schwitter findet, sind deutlich: «Wenn Einwohner- und Gemeinderat dem Volk vertrauen würden, hätten sie keine Angst vor der Einführung eines fakultativen Referendums.» Die Möglichkeit, ein solches zu ergreifen, fordert Schwitter. Oder besser gesagt: Thomas Wöllner. «Ich bin nur der Seitenwagen», lacht Schwitter und weist auf Wöllner, der die Idee zur Unterschriftensammlung hatte. Jener sagt:

«Dass das obligatorische Referendum beim Budget 2012 rausgefallen ist, hat mich schon länger gestört. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um dies zu ändern.»

Noch bis zum 5. Juli sammeln Wöllner und Schwitter Unterschriften. Sie wollen, dass das vom Einwohner- und Gemeinderat jeweils gutgeheissene Budget und allfällige Änderungen des Steuerfusses dem fakultativen Referendum unterstellt werden.

Bis 2012 war eine solche Abstimmung in Herisau obligatorisch. Seitdem wird das Budget abschliessend durch die beiden Räte genehmigt. «Wir möchten zumindest die Möglichkeit, dass das Volk dieses auch ablehnen kann», sagt Wöllner, und verweist auf die Städte Wil, Gossau, St.Gallen sowie auf die übrigen Ausserrhoder Gemeinden. Sie alle unterstellen das Budget alljährlich einer Volksabstimmung.

Dem «Schuldenwahnsinn» Einhalt gebieten

Nur in Herisau ist dies anders. Und dabei sei hier die Notwendigkeit einer Mitsprache besonders akut, findet Wöllner. In der Rechnung 2020 weist Herisau im Vergleich zu den anderen Gemeinden mit einem Verlust von 3,5 Millionen die grösste Abweichung gegenüber dem Voranschlag auf. Die Pro-Kopf-Verschuldung soll aufgrund der zu erwartenden Investitionen in den kommenden Jahren zudem weiter ansteigen.

«Es ist höchste Zeit, dass wir dem Schuldenwahnsinn Einhalt gebieten», sagt Wöllner und ergänzt: «Der Einwohnerrat hat dies nicht getan. Mit 29 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung hatte er die Rechnung genehmigt.» Gemäss Schwitter besteht hier das Grundproblem des Einwohnerrats: «Er soll das Volk repräsentieren. Das tut er aber nicht, sondern nur die Meinungen der Parteien. Der Grossteil der Bevölkerung ist jedoch nicht Mitglied einer Partei.»

Initiative ist nicht ausgeschlossen

Darum wollen die beiden, dass das Volk fortan das letzte Wort bei der Verabschiedung des Budgets hat. Aktuell befindet sich die neue Gemeindeordnung in der Vernehmlassung. Wöllner und Schwitter erachten die Gelegenheit als günstig, um das fakultative Referendum dort zu verankern. «Ansonsten hätten wir eine Initiative lancieren müssen, was wiederum zeit- und kostenintensiver wäre», so Wöllner. «Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um mit verhältnismässig geringem Aufwand viel zu erreichen.»

Die Initiative behalten sich die beiden dennoch vor. Sollte nämlich das fakultative Referendum nicht in der neuen Gemeindeordnung berücksichtigt werden, wollen sie eine Initiative trotzdem noch lancieren.

Unterschriftensammlung sei gut angelaufen

Doch vorerst versuchen sie es über die Vernehmlassung. Dazu hoffen sie auf eine breite Unterstützung seitens der Bevölkerung. Seit dem 30. Mai sammeln sie Unterschriften. Wie viele bereits zusammengekommen sind, sagen sie nicht. Doch die Resonanz sei gut, so Schwitter. Er glaubt an den Erfolg der Aktion. Und es wäre nicht das erste Mal, dass Wöllner und Schwitter gemeinsam etwas in der Politlandschaft bewegen: 2018 sammelten sie Unterschriften gegen das Parkierungsreglement der Gemeinde. An der Urne wurde dieses dann prompt bachab geschickt.