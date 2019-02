Speicher plant ein Facelifting für die Volksversammlungen Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an den Volksversammlungen ist gering. Nur wenige besuchen sie. Die Gemeinde Speicher will nun Gegensteuer geben und die Veranstaltung attraktiver machen. Astrid Zysset

Nur wenige Besucherinnen und Besucher werden an den Volksversammlungen gezählt, wenn kein kontroverses Thema besprochen wird. Bild: APZ

Die Volksversammlungen im Buchensaal seien eine «wunderbare Plattform, um politische Informationen auszutauschen», findet Gemeinderätin Nathalia Bezzola Rausch, Ressort Kultur. So zumindest sollte es sein. Die Realität sieht anders aus. Steht kein politisch brisantes Thema auf der Traktandenliste oder es gab keine Unstimmigkeiten im Vorfeld einer Abstimmung beziehungsweise eines gemeinderätlichen Entscheids, hält sich das Interesse an den Volksversammlungen in Grenzen. Höchstens zwei Tischreihen seien jeweils besetzt. Und: «Man sieht immer die gleichen Gesichter, die der Einladung folgen», so Bezzola Rausch.

Die Parteipräsidienkonferenz, welche die Volksversammlungen organisiert, will diese nun attraktiver machen. Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Vertretern des Gewerbevereins, der SVP, des Einwohnervereins und der Kulturkommission der Gemeinde, versucht herauszufinden, warum die Versammlungen nur auf geringes Interesse stossen und welche Massnahmen getroffen werden müssten, um wieder mehr Bürgerinnen und Bürger in den Buchensaal zu locken. Erster Schritt: Eine Umfrage. Im vergangenen Gemeindeblatt lag sie bei. Und eine Rückmeldung sei schon eingetroffen, sagt Bezzola Rausch. «Jener Bürger schrieb jedoch, wir sollen alles so belassen wie es jetzt ist.» Eines stellt die Gemeinderätin klar: Ein Absetzen der Volksversammlung werde es nicht geben. Das steht ausser Frage. Die Veranstaltung soll nur attraktiver gemacht respektive auch für ein jüngeres Publikum ansprechend gestaltet werden, damit sich jene mehr einbezogen fühlen.

Wie genau das vonstatten gehen soll, ist allerdings noch ungewiss. Möglicherweise wird der Beginn von 20 Uhr vorverlegt. Zur Diskussion steht auch eine kulinarische Verpflegung, oder Referate. Oder auch schlicht eine Umbenennung der Veranstaltung. «Volksversammlung klingt schon sehr altbacken», findet Bezzola Rausch. Kurzum: Alles soll frischer und ansprechender werden. Ebenso die Gestaltung des Einladungsflyers. Grundsätzlich sei man für jeden Änderungsvorschlag offen, so die Gemeinderätin. Auch der Kostenrahmen ist nicht definiert. Gegebenenfalls werde ein entsprechender Betrag ins nächste Budget aufgenommen.

Erste Massnahmen bereits auf den Herbst umgesetzt

Die Debatte im Dorf ist angeregt. Auf der Strasse werden Passantinnen und Passanten angesprochen wie auch im Informationslokal «Buchen 5». An einer der kommenden Volksversammlungen soll vor Ort die Frage nach der Neugestaltung aufgeworfen werden. Auf wann diese umgesetzt würde, ist aber offen. Möglich wäre, dass eine Einzelmassnahme als Pilotversuch auf den kommenden Herbst eingeführt wird.