Event Kulinarische Leckerbissen und Livemusik: Das gemütliche «Streetfood Fescht» lockt mit Thaicurry und Käsemaggeroni Diesen Freitag ab 16 Uhr wird das Streetfood Fescht in Schlatt-Haslen veranstaltet. Die Verantwortlichen rechnen mit 150 bis 250 Gästen. Diese Veranstaltung gilt als Vorspiel für die Genuss- und Bierwanderung, die einen Tag später stattfindet.

Das gemütliche Strossefood Fescht findet diesen Freitag ab 16 Uhr in Schlatt-Haslen statt. Bild: PD

Es ist wieder soweit und das Genusswochenende steht vor der Tür. Am Freitag ab 16 Uhr findet in diesem Jahr zum dritten Mal das «Strossefood Fescht» mit verschiedenen Foodständen in Schlatt-Haslen statt. Der Eintritt ist am Freitag kostenlos. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf kulinarische Leckerbissen, Bier und Livemusik der Innerrhoder Band Crown freuen.

Fleisch, Thai-Curry und verschiedene Desserts

Je nachdem wie das Wetter am Freitag ist, rechnet das OK mit 150 bis 250 Gästen. Und auf was können sich die Besucherinnen und Besucher besonders freuen? Das OK sagt:

«Es gibt wieder feinste Köstlichkeiten, die mit Liebe zubereitet werden. Die meisten Standbetreiber machen das nur für diesen Anlass.»

Insgesamt wird es vier Foodstände geben. Die Stände werden meist von Haslerinnen und Haslern betreut, die einen solchen Stand nur an diesem Anlass betreiben. Fleisch vom Smoker und vom Grill wird angeboten sowie feine Käsemaggeronen, Thai-Curry und diverse Desserts. Die Gäste können bei den Foodständen zwischen kleineren und grösseren Portionen wählen, sodass es möglich ist, von mehreren Foodständen Gerichte zu probieren. Ein Rahmenprogramm wird es tagsüber keines geben.

Das Streetfood Fescht kommt bei den Gästen gut an. Die gemütliche Feststimmung und die Musikalische Unterhaltung am Abend mit der Newcommerband Crown aus Gonten, die Rock'n Roll Hits aus den 60er- und 70er-Jahren spielt, runden diesen Event ab. Gegen Ende des Abends wird ein DJ Musik auflegen.

Strossefood Fescht als Warm-up-Party für Genuss- und Bierwanderung

Die Verantwortlichen sagen, dass das Streetfood Fescht eigentlich eine «Warm-up-Party» für die Genuss- und Bierwanderung ist, die tagsüber am Samstag mit rund 600 Besucherinnen und Besuchern stattfindet. Die Wanderung sei bereits nach nur drei Minuten ausverkauft gewesen. Und am Samstagabend findet auf dem Festgelände das Gnoss- ond Bierfescht statt, wobei die Verantwortlichen mit etwa 600 bis 800 Gästen rechnen. Die «Waldhöchkler» und Wolfgang Frank werden die Besucherinnen und Besucher mit ihrer Musik verwöhnen und auch Essen und Trinken wird ausreichend angeboten werden.

Essen, Musik und gemütliches Beisammensein machen diese Veranstaltung zu etwas Besonderem. Bild: PD

Die Veranstalter planen, den Anlass auch im nächsten Jahr wieder durchzuführen.

Weitere Infos unter: www.genuss-bierwanderung.ch