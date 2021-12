Kantonsschule «Es läuft eigentlich gut»: Gymnasium St.Antonius verschiebt öffentliche Veranstaltungen ins Frühjahr Die hohe Inzidenzrate des Kantons Appenzell Innerrhoden ist an der Mittelschule St.Antonius kaum bemerkbar. Bisher sei man mit einem blauen Auge davongekommen, sagt der Rektor. Öffentliche Veranstaltungen wird es aber in absehbarer Zeit keine geben.

Da der Präsenzunterricht fast durchgehend möglich war, konnte ein wichtiger Grundstein für die Bildung der Schülerinnen und Schüler gelegt werden, sagt Rektor Marco Knechtle. Gaetan Bally / KEYSTONE

Seit einigen Wochen häufen sich die Meldungen über Coronaausbrüche in Schulen. Mehrere Kantone wie Aargau oder Bern schicken ihre Schülerinnen und Schüler früher in die Weihnachtsferien. Doch das Gymnasium St.Antonius in Appenzell hat die Lage im Griff. Das sagt Rektor Marco Knechtle. «Die Fälle an unserer Schule sind überschaubar. Nach fast zwei Jahren haben sich die Abläufe eingespielt, darum können wir fast normal vor Ort unterrichten.»

Der Kanton Appenzell Innerrhoden hat zurzeit die höchste Inzidenzrate der Schweiz, doch davon bemerkt die kantonale Mittelschule wenig. Jeweils nur wenige Schülerinnen und Schüler befinden sich in Isolation oder Quarantäne, so Knechtle. Wo Schülerinnen oder Schüler dem Unterricht wegen Verdachts einer Ansteckung fernbleiben müssen, werde der Unterricht via Teams ins Zimmer nach Hause übertragen. An den Hybridunterricht habe man sich gewöhnt und er erleichtere den Lernenden den Wiedereinstieg, da sie weniger Stoff nacharbeiten müssen. Kenchtle sagt: «Wer am Unterricht teilnehmen kann, der soll das auch.»

Corona ist Teil des Alltags

Die Medien berichten davon, dass mancherorts grosse Teile von Klassen durch Ansteckung oder Verdacht einer Ansteckung fehlen. Von Schulen, wo das Virus unter Lernenden weitergegeben wurde. Einen solchen Fall habe es am Gymnasium St.Antonius nicht gegeben. Marco Knechtle sagt, pro Klasse waren es bisher höchstens ein oder zwei Fälle, nicht aber grössere Gruppen in einer Klasse.

Marco Knechtle, Rektor des Gymnasiums St.Antonius Appenzell. PD

Das dürfte dem Schutzkonzept zu verdanken sein, das laufend angepasst wird. Aktuell gilt die 16. Version mit Abstandsregel, Maskenpflicht und Spucktests an Montagen. Nach bald zwei Jahren hätten alle Routine, sagt Rektor Marco Knechtle. «Für die Schülerinnen und Schüler gehört das inzwischen zum Alltag. Sie sind sehr diszipliniert, nehmen die Änderungen zur Kenntnis und setzten sie um.» Der Hausdienst, der ebenfalls einen grossen Teil der Massnahmen trägt, habe sich inzwischen eingespielt.

Keine öffentlichen Veranstaltungen mehr

Und dann macht die Pandemie doch einen Strich durch die Rechnung. So wurden die Präsentationen der Maturaarbeiten der Sechsklässler und der Begabungsförderung der Viertklässler auf den Frühling verschoben. «Wir hoffen, dass diese Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt wie gewohnt stattfinden können», sagt Marco Knechtle. Doch was nicht zwingend stattfinden müsse, was nicht für den Schulalltag nötig sei, werde verschoben. Das betrifft in erster Linie öffentliche Veranstaltungen.

Die Begabungsförderung soll die Lernenden auf die Maturaarbeit vorbereiten, indem sie im vierten Jahr zwei Projekte selbstständig angehen und präsentieren. Knechtle erklärt, dass die Projekte im besten Fall nichts mit der Schule zu tun haben, sondern eine Begabung fördern, welche im Schulalltag nur wenig zum Tragen kommt. Manche Lernende schreiben ein Buch, andere bauen eine Gitarre oder trainieren den Hund der Nachbarn.

Noch vergangenes Jahr wurde die Präsentation der Begabtenförderung zu einer digitalen Ausstellung umfunktioniert. Die Schülerinnen und Schüler konnten ihre Projekte etwa durch Bild- und Videomaterial entsprechend aufbereiten. Um das heuer zu wiederholen, habe die Vorlaufzeit gefehlt, erklärt Knechtle. Lange hoffte man auf die Ausstellung vor Ort, doch durch die kantonalen Schutzmassnahmen ginge das diesen Dezember nicht. Der Anlass wird stattdessen am Donnerstag, 10. März, stattfinden.

Mit frischem Blick in den zweiten Versuch

Auch die Maturapräsentationen, welche diesen Mittwoch und Donnerstag hätten stattfinden sollen, wurden kurzfristig auf den 5. und 6. April verschoben. Marco Knechtle ist überzeugt, dass die Vorbereitung nicht umsonst war. «Die Lernenden nehmen ein paar Wochen davor ihre Präsentation noch mal hervor, bereiten sie neu auf und vielleicht finden sie dank dem frischen Blick den einen oder anderen Punkt, den sie korrigieren können.»

Das Gymnasium St.Antonius in Appenzell sei bisher mit einem blauen Auge durch die Pandemie gekommen, sagt Marco Knechtle. Die Schutzmassnahmen konnten immer umgesetzt werden und, bis auf eine kurze Schliessung, war der Präsenzunterricht immer möglich. Dadurch sei ein wichtiger Grundstein für die Bildung der Schülerinnen und Schüler gelegt worden. Knechtle sagt: «Wir leben mit der Pandemie, und es läuft eigentlich gut.»