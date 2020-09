«Es ist an der Zeit, dass etwas passiert»: Der Herisauer Bahnhof stellt Rollstuhlfahrer vor grosse Herausforderungen Der Bahnhof Herisau soll umgebaut werden. Die aktuelle Situation ist vor allem für Rollstuhlfahrer umständlich – die Umsteigewege sind lang und in schlechtem Zustand.

Jan Bollhalder und Benedict Vuilleumier kennen die Schwierigkeiten am Bahnhof Herisau. Vor allem für Rollstuhlfahrer ist es eine umständliche Situation. Bild: Alessia Pagani

«Es ist an der Zeit, dass etwas passiert.» Jan Bollhalder wartet wie so oft am Gleis der Appenzeller Bahnen (AB) am Bahnhof Herisau auf den einfahrenden Zug. Der 28-Jährige wohnt in Herisau und arbeitet in Gossau– und er ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Über eine kleine hölzerne provisorische Rampe kann Bollhalder die AB-Komposition besteigen – an nur einem Ort auf einer kurzen Länge von ungefähr zwei Metern. «Es ist mühsam. Und auch für den Lokführer wird es nicht ganz einfach sein, mit der Türe genau diese Rampe zu treffen.»

Das Besteigen eines Zuges scheint allerdings nicht die grösste Herausforderung für Bollhalder zu sein. Er spricht die langen Umsteigewege an, den in die Jahre gekommenen Lift, die steile Rampe hinunter zur Unterführung. Nicht nur für ihn sei es ein umständlicher Bahnhof. Auch die älteren Menschen, jene mit Kinderwagen oder Rollatoren oder Reisende mit grossen Gepäckstücken dürften nicht ausser Acht gelassen werden, so Bollhalder:

«Die Situation ist schlecht. Der Bahnhof ist alt und die Mankos werden überall sichtbar.»

Ein Augenschein vor Ort mit Benedict Vuilleumier bestätigt: Der Bahnhof Herisau ist für Reisende und andere Besucher eine Herausforderung. Vuilleumier ist Leiter der siebenköpfigen Kerngruppe des Komitees Pro Bahnhof, das sich im September 2019 formiert hat und sich für die Umgestaltung des Bahnhofs starkmacht. Mittlerweile gehören dem überparteilichen Komitee über 200 Personen aus dem ganzen Kanton an.

8240 Passagiere täglich

Benedict Vuilleumier bittet zu den Gleisen 2/3, dorthin, wo üblicherweise die Südostbahn (SOB) Gäste von St.Gallen nach Herisau befördern – und es sind nicht wenige, die dort ankommen oder abfahren: Gemäss Gemeinde befördert die SOB täglich insgesamt 4840 Personen nach Herisau oder von dort weg. Hinzu kommen täglich 70 Halte der Appenzeller Bahnen mit insgesamt 900 Passagieren, 250 Halte der Herisauer Verkehrsbetriebe beziehungsweise von Regiobus mit 2000 Passagieren und 500 Postautopassagiere. 8240 Personen kommen so täglich am Bahnhof Herisau an oder reisen von dort ab.

Das erste Problem zeigt sich bereits bei den SOB-Gleisen. Diese sind nur via Treppen erreichbar. Rampen fehlen. Bleibt gehbeeinträchtigten Menschen nur der Gang zum Lift. Dieser befindet sich an einem Ende des Perrons. Wer am anderen Ende aussteigt, muss einige Meter zurücklegen. Und braucht dafür nicht wenig Zeit. Zeit, die an einem Bahnhof mit den heute durchgetakteten Verbindungen wertvoll sein kann. Zwar bietet der Lift zur Unterführung knapp ausreichend Platz für einen «normalen» Rollstuhl – nicht aber für jenen von Jan Bollhalder – einen mit angehängtem Motor. Um den Lift besteigen zu können, muss er den Motor vom Rollstuhl trennen. Bollhalder ist sich bereits daran gewohnt.

Mehr zu schaffen macht ihm, wenn der Lift mal wieder nicht funktioniert. Zwar gibt es für einen solchen Fall einen Knopf, mit dem Bahnmitarbeiter herbeigerufen werden können. «Sie begleiten einem dann oberirdisch über das Gleis, aber ich habe jeweils ein unbehagliches Gefühl. Es ist unangenehm.» Nach der Unterführung und abermaligen Nutzung eines weiteren Lifts erreicht man den Busplatz und über einen Fussgängerstreifen schliesslich Gleis 11 der AB.

«Es ist eine riesige Bastelei»

Für Umsteiger, welche ihre Reise vom Gleis 13 fortführen möchten, ist die Odyssee damit allerdings noch längst nicht fertig. Für sie gilt es, vom Busplatz vorbei an der Schalterhalle und der angrenzenden Bäckerei zum rund 80 Meter entfernten ehemaligen Postgebäude zu gelangen. Dort ermöglicht eine Rampe den Zugang zur zweiten Unterführung. Das Trottoir ist uneben und zur Strasse hin abfallend. Nach der Ankunft am Gleis sagt Benedict Vuilleumier:

«Hätten wir einen Anschlusszug erwischen sollen, wir hätten es nicht geschafft.»

Er rechnet damit, dass gehbehinderte oder ältere Menschen je nachdem zwischen sechs bis zehn Minuten für einen solchen Umstieg brauchen. Die Luftlinie beträgt kaum mehr als 70 Meter. Vuil­leumier sagt:

«Das ist kein Zustand.»

Und ergänzt: «Er ist eine riesige Bastelei. Es ist dringend notwendig, dass sich etwas tut.» Nicht nur für Rollstuhlfahrer, «für alle Nutzer, nicht zuletzt auch für unsere Nachkommen», so der zweifache Familienvater.

«Chance, wieder relevant zu werden»

Bis zur Abstimmung am 27. September wird das Komitee noch weibeln für das Projekt. Vuilleumier ist angespannt, hat aber ein gutes Gefühl. Nicht ohne Grund: Bis anhin sind kaum negative Stimmen zum neuen Bahnhof laut geworden, von einer Gegnerschaft ist weit und breit nichts zu hören. Eine trügerische Ruhe? Vuilleumier vermag dies nicht so richtig einzuschätzen, sagt, es sei eine komische Situation:

«Eine grosse Opposition gegen den geplanten Bahnhof erwarten wir jetzt nicht mehr.»

Auf die Frage, warum er sich persönlich so stark für das Projekt einsetzt, sagt Vuilleumier: «Es ist ein sehr wichtiges Projekt für Herisau, dessen Zukunft mir am Herzen liegt.» Als ehemaliger Wirtschaftsförderer des Kantons Appenzell Innerrhoden sieht Vuilleumier allerdings auch den wirtschaftlichen Nutzen. «Es ist heute schon schwierig für das Gewerbe in Herisau und auch die Jungen ziehen weg. Mit einem neuen attraktiven Bahnhof hat Herisau die Chance, wieder relevant zu werden.»