Beim Bau der Unihockey-Anlage in Waldstatt haben alle mitgeholfen

In Waldstatt wurde eine neue Unihockey-Anlage realisiert. Diese befindet sich nicht in einer Halle, sondern im Freien. Am Freitagabend feiert die Gemeinde die Eröffnung. Urs Meier, Präsident Waldstatt Tourismus, erklärt, wie es zu diesem Projekt kam.