Es fehlte der letzte Wille zum Sieg: SC Herisau verliert gegen Uzwil nach Penaltyschiessen

Am kommenden Mittwoch, 12. Dezember, spielt der SC Herisau in der fünften Qualifikationsrunde des Schweizer Cups 2019 gegen den EHC Seewen. Anpfiff im Sportzentrum ist um 20 Uhr. Die Innerschweizer spielen in der My-Sports-League und belegen dort den drittletzten Rang. Sie schalteten im Cup den einen Rang besser klassierten Ligakonkurrenten EHC Bülach mit einem 5:3-Sieg aus. Seit November steht bei Seewen mit Peter Weber ein neuer Trainer an der Bande. Nach einem schlechten Saisonstart mit nur sechs Punkten aus zehn Meisterschaftsspielen hatte man sich vom bisherigen Trainerstaff getrennt. (mc)