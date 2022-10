Unihockey Zu viele Räume angeboten: Erste Heimniederlage des UHC Herisau Der UHC Herisau verliert das Spitzenspiel im Sportzentrum gegen Pfannenstiel mit 4:10.

Duell zwischen Patrick Frischknecht, Herisau, (links) und dem Zürcher Florian Nideröst. Bild: PF

Im Spiel gegen Pfannenstiel verlor der UHC Herisau am Sonntag mit 4:10. Im Herisauer Tor gab der 23-jährige Alexander Huber anstelle von Urban Nüssli sein 1.-Liga-Début. Er war auf diese Saison hin von der zweiten Mannschaft aufgerückt. An der hohen Niederlage trug Huber keine Schuld, er wehrte vor allem im ersten Drittel einige Schüsse ab. Die Gastgeber konnten da durch einen Doppelschlag zum 2:2 von Joel Conzett und Andrin Scherrer innert 21 Sekunden noch Hoffnungen haben. Weitere 43 Sekunden später erzielte Pfannenstiel das dritte Tor – und ab diesem Moment gaben die Gäste die Führung nicht mehr ab.

«Sie haben jene Räume genützt, die wir ihnen angeboten haben», bilanzierte Herisaus Trainer Nico Raschle. Der letztjährige Playoff-Gegner wirkte spielfreudig und resolut. Er liess im zweiten und dritten Abschnitt nur noch je einen Ausserrhoder Treffer zu – durch Patrick Frischknecht zum 3:6 und Jonas Wetter zum 4:10. Herisau hatte den Ausfall des mit elf Toren besten Saisonschützen, Joel Conzett, zu verkraften. Er wurde im Mitteldrittel von einem Stock im Gesicht getroffen. Nur zwölf Tore hatte Herisau in den ersten vier Partien erhalten, in Kombination mit dem 11:7 in Appenzell vom Freitag waren es 17 an diesem Wochenende.

Der UHC Herisau (12 Punkte) geht am Freitag als Viertklassierter ins Heimspiel gegen Tabellennachbar Davos-Klosters (9 Punkte). An der Spitze steht Bassersdorf mit dem Punktemaximum.