Ersatzwahlen In Grub kommt es zur Kampfwahl: Auch Mathias Züst will Gemeindepräsident werden Am 25. September wird in der Vorderländer Gemeinde das Gemeindepräsidium neu bestellt. Am Donnerstagabend gab der Schulpräsidentin seine Kandidatur bekannt. Er tritt gegen die interimistische Gemeindepräsidentin Regula Delvai an.

Im Gemeinderat Grub ist zurzeit ein Sitz vakant. Bild: APZ

Gemeinderat Mathias Züst möchte Gemeindepräsident werden. Bild: PD

In der Gemeinde Grub gibt es eine zweite Kandidatur für das Gemeindepräsidium. Nebst der interimistischen Gemeindepräsidentin Regula Delvai steigt Gemeinderat Mathias Züst ins Rennen. Dies wurde am Donnerstagabend an der öffentlichen Versammlung bekannt. Damit werden die Stimmberechtigten im ersten Wahlgang am 25. September eine Auswahl haben.

Züst gehört seit 2015 dem Gruber Gemeinderat an, in dem er für das Ressort Schule verantwortlich ist. Beruflich arbeitet der 46-Jährige als Verantwortlicher Finanzen und Personal für die Kirchgemeinde Straubenzell in St.Gallen. Seine Kandidatur begründete er unter anderem mit den Gräben, welche das gescheiterte Projekt Zentrumsüberbauung in Grub aufgerissen hat. Züst sagte:

«Ich möchte mich als Gemeindepräsident für ein lebendiges Dorf einsetzen.»

Zudem müsse im Gemeinderat, in dem es während der Amtszeit des früheren Gemeindepräsidenten Andreas Pargätzi einige Streitigkeiten gab, der Teamgedanke wieder gestärkt werden. Gute Lösungen könnten nur gemeinsam gefunden werden, betonte Züst. Als langjähriger Gemeinderat kenne er abgesehen davon die politischen Dossiers.

Bessere Zusammenarbeit mit der Verwaltung als Ziel

Auch die interimistische Gemeindepräsidentin Regula Delvai steigt am 25. September ins Rennen. Bild: PD

Regula Delvai hat ihre Kandidatur bereits vor einiger Zeit angekündigt. Nach dem Wegzug von Pargätzi, leitet sie seit Anfang Mai vorübergehend die Geschicke der Vorderländer Gemeinde. Nun will sie definitiv Gemeindepräsidentin werden. Bei einer Wahl strebt Delvai unter anderem eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem Gemeinderat und der Verwaltung an. In diesem Bereich habe zuletzt einiges im Argen gelegen, wie die hohe Fluktuation bei den Gemeindeangestellten zeige, sagte Delvai. Darüber hinaus sprach sie sich für einen Neuanlauf bei der Zentrumsentwicklung und die Schaffung von modernem Wohnraum aus.

Mehrere Redner im Restaurant Bären zeigten sich enttäuscht darüber, dass die beiden Kandidierenden nicht konkreter aufzeigen konnten, wie sie die Gemeinde weiterbringen wollen. Auch gab es Kritik, weil auf der Gemeindeverwaltung noch immer teure, externe Verwaltungsangestellte als Springer im Einsatz sind. Delvai verwies in diesem Zusammenhang auf die Pendenzen, die es aufzuarbeiten gelte.

«Ich mache das Möglichste, um die Geschäfte am Laufen zu halten.»

Ausländerstimmrecht soll eingeführt werden

Im zweiten Teil des Abends stellte Delvai die revidierte Gemeindeordnung vor. Die heutige Fassung stammt aus dem Jahr 2011. Aufgrund von Änderungen im übergeordneten Recht gibt es nun Handlungsbedarf. Der vorliegende Entwurf sieht nebst redaktionellen Änderungen die Abschaffung der Volkswahl der Gemeindeschreiberin oder des Gemeindeschreibers vor. Grub ist die letzte Gemeinde im Kanton, welche diesen Schritt vollzieht. Künftig wird, wie bei den anderen Verwaltungsangestellten, der Gemeinderat den Gemeindeschreiber wählen. Zudem soll in Grub das kommunale Ausländerstimmrecht eingeführt werden. Über diese Frage werden die Stimmberechtigten am

22. November separat befinden. Vorerst läuft noch bis zum 28. September die Vernehmlassung zur Vorlage.