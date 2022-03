L Weil die Ersatzfahrzeuge der Heidler Bahn langsamer sind: Neuer Fahrplan für 10 Tage Vom 21. März bis 1. April ist der Triebwagen 25 der Zahnradbahn Rorschach–Heiden ausser Betrieb.

Temporär wird ein alter Triebwagen zum Einsatz gelangen. Bild: PD

Der Triebwagen 25 der Linie Rorschach–Heiden wird einem umfangreichen Umbau unterzogen. Dies schreiben die Appenzeller Bahnen in einer Medienmitteilung. Mit dem Umbau profitieren die Fahrgäste von einem modernisierten Kundeninformationssystem. Zusätzlich wird die Gelegenheit genutzt, notwendige Instandhaltungsarbeiten am Fahrzeug zu tätigen.

Während des Umbaus sind als Ersatzfahrzeug der Triebwagen 23 oder 24 im Einsatz. Das Ersatzfahrzeug benötigt pro Fahrtrichtung rund drei Minuten länger, weshalb ein angepasster Fahrplan gefahren wird. Der geänderte Fahrplan tritt ab Montag, 21. März, 8.30 Uhr, bis Freitag, 1. April, Betriebsschluss, in Kraft. Der erste Zug ab Heiden fährt drei Minuten früher, um 5.17 Uhr, ab. Die Ankunft in Rorschach ist unverändert um 5.36 Uhr und stellt die Anschlüsse sicher. Die weiteren Talfahrten um 6.26 Uhr, 7.26 Uhr und 8.26 Uhr fahren jeweils fünf Minuten später in Heiden ab und kommen in Rorschach neun Minuten später an. Damit erfolgt der Anschluss in dieser Zeit an die S4 anstelle an die S5, was zu einer Ankunft in St.Gallen um 07.20 Uhr, 08.20 Uhr und 09.20 Uhr führt.

Änderungen in Fahrtrichtung Heiden

Der Anschluss in St.Gallen nach Zürich sei sichergestellt, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Alle weiteren Talfahrten bis Betriebsschluss bleiben unverändert. Bei den ersten drei Bergfahrten ab Rorschach bleibt die Abfahrtszeit wie gewohnt bestehen. Durch die längere Fahrzeit ist die Ankunft in Heiden fünf Minuten später. Anschlüsse nach Trogen und Eggersriet können nicht gewährt werden. Ab 9 Uhr Uhr bis Betriebsschluss fahren die Züge fünf Minuten früher in Rorschach ab. So bleibt trotz längerer Fahrzeit die Ankunft in Heiden gleich. Ankunftszüge der S5 aus St.Gallen können nicht abgewartet werden. Die Verbindung ist mit der S4 sichergestellt. Der geänderte Fahrplan ist ab dem 16. März online unter sbb.ch verfügbar. (pd)