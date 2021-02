Erinnerung Vor 25 Jahren wurde das Restaurant Löwen im ausserrhodischen Reute ein Raub der Flammen 1996 zerstörte ein Feuer das stattliche Gasthaus im Gebiet Mohren. Verursacht wurde der Brand durch einen Einbrecher. Es war der dritte derartige Vorfall in der Vorderländer Gemeinde innert Kürze.

Die oberen Stockwerke des «Löwen» brannten beim Feuer 1996 vollständig aus. Peter Eggenberger

Am 5. Februar 1996 und damit vor 25 Jahren wurde in Mohren in der Gemeinde Reute das Gasthaus Löwen ein Raub der Flammen. Bereits vorher legte der rote Hahn die Wirtschaften Krone (1978) und Sturzenhard (1980) in Schutt und Asche.

Nachdem an diesem verhängnisvollen Tag im Jahr 1996 um 4.30 Uhr der Alarm ausgelöst worden war, nahmen die Feuerwehren von Reute, Marbach, Rebstein, Altstätten und Heiden die Brandbekämpfung auf. Ab dem ersten Stock brannte das Gasthaus Löwen völlig aus, und das Parterre wurde samt des im Jahr 1981 realisierten Panoramarestaurants durch Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Menschen kamen keine zu Schaden, und ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Häuser konnte verhindert werden.

Wenige Tage später nahm die Polizei einen 27-jährigen Mazedonier fest. Dieser gestand, in der Brandnacht im «Löwen» bereits den zweiten Einbruch verübt zu haben. Nach dem Diebstahl habe er sich in einem der Betten zur Ruhe gelegt, dabei geraucht und fahrlässig den Brand verursacht.

Von der Moststube zum Nachtclub

Das Gasthaus blickt auf eine lange Geschichte zurück. Bereits 1888 war der unmittelbar an der Durchgangsstrasse gelegene «Löwen» als Moststube ausgewiesen. Nach verschiedenen Besitzerwechseln folgten mit Rudolf Leu (1919 bis 1946) und Gottlieb Leu (1946 bis 1960) einheimische Wirtsleute. 1971 ging die Liegenschaft an Klara und Hans Honegger über, die das Haus dank der guten Küche und der neuen Aussichtsterrasse zum beliebten Ziel von Gästen aus dem Rheintal und beiden Appenzell machten. 1989 erfolgte altershalber ein Eigentümerwechsel.

Der «Löwen» diente bis zum Brand von 1996 als Nachtclub mit eher zweifelhaftem Ruf. Als neuer Eigentümer liess Hansueli Krähenbühl 1997 die Brandruine abbrechen. Anschliessend erfolgte der Baubeginn zum 1998 eröffneten Pflegeheim Sonnenschein, das heute von der Gemeinde Reute betrieben wird.