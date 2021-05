Ergänzungswahlen Was die Gemeinderatskandidatur von Patrik Kobler für die gemeinsame Suche der Herisauer Parteien bedeutet Bei den Wahlen vom 22. August sollen die Stimmberechtigten in Herisau möglichst eine Auswahl haben. Dies streben die Parteien an. EVP-Präsident Mathias Steinhauer erklärt, wie die Zusammenarbeit aussieht, nachdem der Gewerbeverein ihren Kandidaten präsentierte.

Am 22. August entscheiden die Herisauer Stimmberechtigten über die Nachfolge von Gemeinderat Max Eugster, der als Gemeindepräsident gewählt wurde. Bild: PD

Patrik Kobler kandidiert als Vertreter des Gewerbevereins für den Gemeinderat. Bild: PD

Der Kampf um den freiwerdenden Gemeinderatssitz in Herisau ist lanciert. Am Donnerstag gab der Gewerbeverein bekannt, mit Patrik Kobler ins Rennen zu steigen. Die Kandidatur des 44-jährigen Journalisten wirft Fragen auf. Denn vor zehn Tagen haben die Herisauer Parteien und Gruppierungen in einer Medienmitteilung ein gemeinsames Vorgehen bei der Suche nach Bewerbern für die Nachfolge von Gemeinderat Max Eugster angekündigt, der am Dienstag seine neue Aufgabe als Gemeindepräsident beginnt.

Bei der Kandidatensuche soll weniger das Parteibuch als vielmehr die Bereitschaft zählen, sich als «Person mit Kompetenz und Erfahrungen einzubringen», heisst es im Aufruf. Der Einsatz im Gemeinderat biete teamfähigen, innovativen und führungsstarken Persönlichkeiten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

«Normaler Prozess, kein Vorpreschen»

Mathias Steinhauer ist Präsident der EVP. Bild: PD

Als unter den Parteien die Ersatzwahlen besprochen worden ist, war die Kandidatur von Patrik Kobler noch nicht bekannt. Dies bestätigt Mathias Steinhauer. Der EVP-Präsident hat beim Thema Zusammenarbeit die Kommunikation nach aussen übernommen. Steinhauer sagt:

«Die FDP und der Gewerbeverein haben lediglich angegeben, erste Gespräche mit ungewissem Ausgang zu führen.»

Für ihn ist die Ankündigung des Gewerbes, nach Irene Hagmann einen zweiten Gemeinderatssitz anzustreben, kein Vorpreschen, sondern ein «normaler Prozess».

Steinhauer korrigiert in diesem Zusammenhang die falschen Erwartungen, die der gemeinsame Gang an die Öffentlichkeit möglicherweise weckte. «Wir haben keine Findungskommission», betont er. Auch gehe es nicht darum, eine Vorauswahl zu treffen. Vielmehr sei man zusammen auf der Suche nach einer vernünftigen Lösung für Herisau, betont Steinhauer. «Wir setzen alles daran, dass eine oder mehrere fähige Kandidaturen bereitstehen.» Mit dem Gang an die Öffentlichkeit hätten sie das Feld weiter öffnen wollen, so der EVP-Präsident. Dies auch für den Fall, dass die Gespräche der Parteien keine Kandidaten hervorbrächten.

Weitere Kandidaturen sind denkbar

Noch gibt es nebst Kobler keine weiteren Bewerber. Es ist aber zu erwarten, dass die Stimmberechtigten am 22. August eine Auswahl haben werden. So könnten die SP, die SVP oder der Freisinn jemand aufstellen, wie sie zu einem früheren Zeitpunkt gegenüber dieser Zeitung andeuteten. Wer sich für das Amt als Gemeinderätin oder Gemeinderat bewerben möchte, kann sich bis am 6. Juni bei einem der Parteipräsidenten melden. Steinhauer sagt:

«Wir werden dann Ende der nächsten Woche eine erste Übersicht über die zur Verfügung stehenden Kandidaturen haben.»

Er gehe davon aus, dass anschliessend jede Partei Hearings durchführen werde.