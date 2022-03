Ergänzungswahlen Beschlussunfähigkeit abgewendet: In Grub gibt es vier Kandidierende für den Gemeinderat Der Gruber Gemeinderat würde nach mehreren Rücktritten Stand heute nur noch aus zwei Mitgliedern bestehen. Nach langer Suche haben sich nun je zwei Männer und Frauen bereit erklärt, am 3. April für die Ämter zu kandidieren. Dabei kommt es zu einem Comeback.

Der Gruber Gemeinderat wäre mit nur noch zwei Mitgliedern ab dem 1. Juni nicht mehr beschlussfähig. Nun gibt es vier Kandidierende für die Ämter. Bild: APZ

Schulpräsident Mathias Züst tritt erneut an. Bild: PD

Allfällige Zwangsmassnahmen für die Gemeinde Grub dürften vom Tisch sein. Eine Woche vor den Ergänzungswahlen haben sich vier Kandidierende für den Gemeinderat gemeldet. Es sind dies Franziska Senn, Nicole Näf, Mathias Züst und Marco Streuli. Der erste Wahlgang ist am Sonntag, 3. April.

Im siebenköpfigen Gruber Gemeinderat gibt es bereits heute eine Vakanz. Zudem treten Raouf Selmi und Bruno Tanner nach Differenzen mit Gemeindepräsident Andreas Pargätzi per Ende Amtsjahr am 31. Mai zurück.

Gemeinderatskandidat Marco Streuli. Bild: PD

Schulpräsident tritt wieder an

Dies wollte ursprünglich auch Schulpräsident Mathias Züst tun. Er stellt sich nun aber wieder zur Wahl. Dieser Entscheid dürfte auch mit dem kürzlich bekannt gewordenen Rücktritt des Gemeindepräsidenten zu tun haben. Pargätzi zieht aus Grub weg und gibt deshalb sein Amt Ende April ab. Interimistisch wird Vizegemeindepräsidentin Regula Delvai die Gemeinde führen.

Gemeinderatskandidatin Franziska Senn. Bild: PD

Die Gemeinderatskandidierenden stellen sich in einem Flugblatt, das kürzlich in alle Gruber Haushalte verteilt wurde, der Bevölkerung vor. Der Frühling sei die Jahreszeit des Aufbruchs, der Hoffnung und der Zuversicht, heisst es darin. Weil ihnen die Gemeinde am Herzen liege, hätten sie sich für eine Kandidatur entschieden.

Nebst Mathias Züst steigt auch Marco Streuli (Jahrgang 1983) ins Rennen. Der Familienvater hat eine Kochlehre absolviert und ist heute in leitender Position bei der Firma Gartenheini in Degersheim tätig. Streuli war sieben Jahre lang Präsident der Guggenmusig Wolfs-Hüüler. Erst seit Anfang Jahr wohnt Franziska Senn (Jahrgang 1988) in Grub. Die zweifache Mutter hat eine Ausbildung als Medizinische Praxisassistentin in einer Frauenarztpraxis in St. Gallen absolviert.

Gemeinderatskandidatin Nicole Näf. Bild: PD

Nicole Näf (Jahrgang 1983) wiederum ist in Heiden aufgewachsen, wohnt aber bereits seit 2008 in Grub. Die dreifache Mutter und Ergotherapeutin arbeitet zurzeit an der Schule Roth-Haus in Teufen. Sie engagiert sich zudem ehrenamtlich im Vorstand der Gemeindebibliothek Heiden/Grub und in der Organisation der Kinderartikelbörse Heiden.

Werden die vier Kandidierenden am 3. April oder im zweiten Wahlgang gewählt, würde es im Gemeinderat Grub nach dem Abgang von Pargätzi noch eine Vakanz geben.