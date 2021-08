Auch Patrik Kobler zieht sich zurück: Stefanie Danner wird voraussichtlich neue Gemeinderätin in Herisau

Nachdem am Dienstag Monika Baumberger bekannt gegeben hat, dass sie am 2. Wahlgang um den freien Gemeinderatssitz in Herisau nicht teilnehmen wird, tat es ihr Patrik Kobler heute Morgen gleich. Meldet sich bis Mittwochabend niemand für den zweiten Wahlgang, ist Stefanie Danner offiziell gewählt.