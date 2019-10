Erfolg mit Cannabis als Heilmittel: Ausserrhoder Firma will dem Hanf ein neues Image geben

Im Jahr 2000 gründete Daniele Schibano in der ehemaligen Weberei Tüfi in Schönengrund die Ai Fame GmbH, die sich heute vor allem auf die Aufzucht und die Weiterverarbeitung von Cannabispflanzen spezialisiert hat. Die Ai Fame GmbH, ihre Tochtergesellschaft Ai Lab Swiss AG, die sich mit Analysen und insbesondere mit der Extraktion von Wirkstoffen wie dem CBD befasst, sowie die Vertriebsgesellschaft Swiss-Cannabis mit verschiedenen Verkaufsstellen und einem Onlineshop für Hanfprodukte bilden seit Mai 2019 die Schibano Pharma Group AG. Sie gehört zu den schweizweit führenden Firmen in den Bereichen Produktion, Zucht, Anbau, Ernte und Weiterverarbeitung von Cannabispflanzen für den Lebensmittel- und Medizinbereich. In Zukunft will das Unternehmen vor allem im pharmazeutischen Bereich eine Absatzsteigerung erzielen. (uh/wec)