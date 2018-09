Entschädigung für Kantonsratsmitglieder weiter erhöhen Das in erster Lesung wider Erwarten schnell abgehandelte Geschäft «Kantonsratsgesetz» kommt am Montag zum zweiten Mal vors Parlament. Die Ratsmitglieder sollen höhere Sitzungsgelder erhalten. Alessia Pagani

Kantonsgesetz, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Gesundheit: Am Montag wird im Kantonsrat wieder debattiert. (Bild: Ralph Ribi (8. Mai 2017))

Wider Erwarten führten das Kantonsratsgesetz und die Geschäftsordnung des Kantonsrats im Ausserrhoder Parlament im März in erster Lesung zu wenig Diskussionen. Angesetzt waren ausnahmsweise zwei Sitzungstage, bereits am ersten Abend wurde klar: Ein Tag genügt und alles ist unter Dach und Fach. Der Kantonsrat genehmigte die Vorlage mit 58 Ja- und 2 Nein-Stimmen. Am Montag nun tagt der Kantonsrat zum zweiten Mal im Amtsjahr 2018/2019. Thema ist unter anderem wiederum das Kantonsratsgesetz. Seit der ersten Lesung hat die vorbereitende Kommission verschiedene Anpassungen und Änderungen vorgenommen. Auch auf Anregung der Frauenzentrale, die die in erster Lesung neu angesetzten Entschädigungen der Ratsmitglieder monierte.

Das in erster Lesung von 250 Franken auf 300 Franken erhöhte Taggeld wird neu nochmals um 50 Franken erhöht. Ratsmitglieder sollen pro Sitzungstag künftig demnach 350 Franken erhalten. Die Frauenzentrale bemängelte nach erster Lesung, dass die Streichung der Grundentschädigung von jährlich 1000 Franken pro Ratsmitglied nicht durch die Erhöhung der Taggelder alleine aufgefangen werden könne. Gerade für teilzeitarbeitende Parlamentarier mit Familie könne die finanzielle Entschädigung ein Entscheidungskriterium sein, sich politisch zu engagieren. Die parlamentarische Kommission (PK) ging auf dieses Begehren ein. Neu sollen Ratsmitglieder für die Betreuung von Kindern bis zum 12. Altersjahr oder von pflegebedürftigen Angehörigen pro Sitzungshalbtag eine Entschädigung von 100 Franken, pro Jahr maximal 2500 Franken (entspricht 12,5 Sitzungstagen), geltend machen können. Bedenken bestehen dahingehend, dass einige Ratsmitglieder dadurch bezichtigt würden, sich Vorteile zu verschaffen, die anderen Personen verwehrt blieben.

Hingegen soll die Entschädigung für die Präsidenten von ständigen Kommissionen statt 3000 noch 1000 Franken betragen, der Vorsitz in einer Sitzung der Kommissionen und des Büros sollen mit doppelten Sitzungsgeldern entschädigt werden.

Durch neue Kommissionen mehr Spezialisierung

Weitere Änderungen betreffen die Organisation des Kommissionsbetriebs. Die PK hält an ihrem Vorhaben fest: Neu werden fünf ständige Kommissionen mit je sieben Mitgliedern geschaffen. Deren Zuständigkeitsbereiche decken sich im Grundsatz mit den Zuständigkeiten der Departemente. Damit wird eine Spezialisierung im Ausserrhoder Kantonsrat angestrebt. Bis anhin wurden Kommissionen von Fall zu Fall gebildet. Weiter werden die drei Aufsichtskommissionen (Finanz-, Justiz- und Staatswirtschaftliche Kommission) zu einer einzigen Geschäftsprüfungskommission zusammengesetzt. Diese wird neu neun statt, wie in der ersten Lesung von der PK vorgeschlagen, sieben Mitglieder zählen. Damit erhält die GPK die Möglichkeit Subkommissionen zu schaffen und sich wiederum zu spezialisieren. Auf der Traktandenliste steht zudem die Teilrevision des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts. Diese war in erster Lesung unumstritten. Nebst kleinerer redaktioneller Anpassungen und Präzisierungen, ändert sich vor allem die Zuständigkeit bei Adoptionsentscheiden. Neu ist dafür die Kesb abschliessen zuständig. Auch können künftig, wie in anderen Kantonen bereits üblich, Vorsorgeaufträge gegen eine Gebühr bei der Kesb hinterlegt werden.